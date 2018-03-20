幾番折衝 國民黨澎湖提名賴峰偉

2018年03月20日 04:11 中國時報 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

國民黨原定在1月底通過澎湖縣長提名，因為基層反彈一直延宕。據了解，在前立法院長王金平居間穿梭以及黨主席吳敦義親自與地方大老、前立委林炳坤等人溝通後，國民黨可望在明天確定提名前縣長賴峰偉。不過，林炳坤表示，他現在的立場是「保持沉默、靜觀其變」，留下想像空間。

在傳出國民黨擬提名賴峰偉回鍋參選，並在1月底的中常會通過提名後，地方反彈一波接一波，包括澎湖縣黨部前主委鄭清發率先發難痛批民調不公，馬公市長葉竹林也表達參選到底決心，林炳坤更揚言，國民黨一宣布提名賴峰偉，他馬上舉行記者會宣布參選澎湖縣長，讓黨中央臨時喊卡，結果一拖就快兩個月。

由於澎湖被國民黨評為年底縣市長選舉很有機會「光復」的選區，為了避免重蹈嘉義市的覆轍，藍營出現「兄弟鬩牆」的分裂局面，黨中央也積極進行滅火，不過素有「澎湖王」稱號的林炳坤卻避不與吳敦義會面。

國民黨祕書長曾永權為此多次請託王金平與林炳坤協調，希望林以大局為重，且可以和吳談一談。王與林多次懇談後，林態度軟化，同意不「攪局」，但並未承諾支持賴峰偉。

隨後，吳、林日前在高雄餐敘，林炳坤把地方反彈及疑慮向吳反映，甚至舉地方民代當面嗆賴峰偉的例子，直言這如何當母雞？「賴峰偉不會上啦」！不過吳仍力挺賴峰偉，強調賴的民調最高，且有打敗現任縣長陳光復的經驗，希望能夠得到林炳坤的奧援。

據了解，為了選戰布局，吳敦義與王金平近來互動頻繁，幾乎每個月都會有一兩次餐敘，而曾永權更是三天兩頭就向王「求救」，上周在一場替王金平祝壽的餐會上，吳、王兩人話題碰觸選舉相關議題，席間點到一位具有高知名度的前立委可轉戰高雄市長，讓這位平時口才便給的「名嘴」立委當場招架不住。

(中國時報)