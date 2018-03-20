呂秀蓮：319沒真相 侯友宜：有新事證歡迎調查

呂秀蓮（右）再提重啟319案調查，侯友宜（左）回應，若有新事證，歡迎重新調查。（本報資料照片、王揚傑攝）

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中國時報
／綜合報導

319槍擊案昨天屆滿14年，遭槍擊的當事人、前副總統呂秀蓮提出四大疑點，質疑當初說是扁自導自演的藍營，馬政府在8年任內卻未調查，呼籲就任快兩年的蔡英文總統應下令重啟調查，監委和立院也應該去辦，讓真相早日大白。

因319案常被質疑的國民黨新北市長參選人侯友宜，19日拜會同黨市議員林國春時，被要求回應319案，侯表示，司法以專業論專業，應回歸理性探討。侯說， 該案經過國民黨、民進黨執政，不管是真相調查委員會或重啟調查，12年來，所有的相關事證，大概都已經再查過，如有新事證，歡迎司法單位重啟調查。

2004年3月19日競選連任的陳水扁和呂秀蓮在掃街時遭槍擊受傷，該案經刑事專家李昌鈺等人調查後，認定嫌犯是已自殺身亡的陳義雄，射擊的槍枝雖未找到，研判來自專門改造槍枝的唐守義集團。

由於該案發生在總統大選前夕，且最終讓陳水扁連任成功，藍營質疑此案是扁自導自演，綠營則質疑是藍營買凶刺殺未遂，319槍擊案雖已結案，但多數民眾都認為真相未明。

呂秀蓮昨天與媒體茶敘，提出四大疑點，質疑當時身為刑事局局長的侯友宜，案發後就宣布是「2彈1槍且為1人所為」，她「非常不以為然」地說，「我有理由質疑他究竟要掩護什麼人？」

呂秀蓮認為，兩彈發射的時間只有0.63秒，一個人很難同時射出，何況一是銅彈，一是鉛彈，而凶手不僅兩彈都中，還能從容逃逸，顯然是專業槍手，且是「兩槍兩人」。

其次，被視為畏罪自殺的陳義雄，陳屍地點在安平港，守工寮的李先生報案，說在屍體發現的前一天，看到三男一女開著轎車在工寮旁停下來指指點點，陳義雄還騎機車跟他們會合，陳義雄死了，「這三男一女應為偵辦重點，但侯友宜卻是輕輕放過」。

第三，陳義雄的手槍被懷疑來自唐守義，但專案小組找到唐守義問了半天卻把他放走，還讓他離開台灣，之後唐在大陸公布錄影帶，供稱檢調要他必須配合檢察官的自白，才會送他離開，強調319槍擊案的槍枝絕非他製造，他沒這個本事。

第四個疑點，呂秀蓮質疑李昌鈺「犯了很大的矛盾」，測量時未考慮到呂秀蓮是坐在高腳椅上，且受傷的是膝蓋而非高腳椅，導致研判槍擊熱區有誤，「當初我提出質疑，李昌鈺也不敢吭聲」。

她呼籲蔡英文應立即下令調查真相，並透露，她日前遇到監委陳師孟，希望他能調查319槍擊案疑點，陳表示會回去研究，希望該案能找回真相，「這是槍擊當年現任正副總統的重大案子，豈可這樣不了了之」。

(中國時報)

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