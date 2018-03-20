呂：禮讓柯P 就公布黑資料

2018年03月20日 04:11 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

爭取台北市長提名的前副總統呂秀蓮昨天公布政見，強調將推動與桃園合作興建社會住宅。她說，民進黨內部有人和柯文哲關係匪淺，只要決定禮讓柯P，她一定公布有關柯的那份「負面資料」，屆時支持柯的人「恐怕會有點慚愧」。

呂秀蓮強調，若能當選台北市長，將推動公益服務的「時間銀行」，民眾從事公益活動可以累積服務時數，一旦年老有需要，就可以讓別人來為他服務。

此外，台北市寸土寸金，要以大面積的公有土地興建社會住宅不容易，她計畫與桃園市「策略聯盟」，未來社宅可蓋在桃園，透過便捷的大眾運輸系統，也能快速到達台北市，解決年輕人住的問題。

她下一波將公布都更計畫，預計半年內先全面推動台北市老舊住宅安全檢驗，再來談都更。「我的政見一定都會經過詳細評估，不會像別人亂開支票，像松山機場的遷建就不可能，一定得等到桃園機場整建完成，能滿足出入境需求才有可能來談」。

由於呂秀蓮曾表示手中握有柯文哲的「黑」資料，遭批「故弄玄虛」，呂秀蓮昨天進一步透露，這份資料和柯文哲當市長前的人格道德有關，「柯文哲自己不會不知道，他一定知道」。

呂秀蓮認為，目前的社會氛圍與上屆選舉時不同，柯文哲當醫生時照顧過國民黨的連勝文和前總統陳水扁，所以能得到藍綠選民的支持，「但這次情況不太一樣。」

她說，當年還有一個條件，是因為太陽花運動剛結束，民眾對傳統政治人物反感，柯文哲用素人身分很討好，但當年的條件已經不復存在。

外傳民進黨高層正評估與台北市長柯文哲合作，關鍵點就是今年的雙城論壇，若柯召開期間的言行「沒捅出樓子」就會敲定禮讓柯參選。呂秀蓮也批評這種說法「不負責任」，因為柯「演也可以演得出來」，但檢驗人是要檢驗他的一生，而不是一時，如果民進黨決定要禮讓柯文哲，她就會公布那份資料。

(中國時報)