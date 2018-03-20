退善款 花蓮縣府尊重但遺憾

花蓮縣長傅崐萁（中）與善款召集人張善政（右）澄清紓困受困產業比照過去高雄氣爆與台南震災經驗。（許家寧攝）

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中國時報
／綜合報導

「救產業，花蓮才能重生！」花蓮地震捐款用來補貼石材及觀光業挨批，花蓮縣長傅崐 萁與善款監督委員會召集人張善政19日共同出面澄清，張善政強調，善款運用比照高雄氣爆救助受災產業，「花蓮不是首例！」傅崐萁則表示，民眾有疑慮可退回捐款，縣府予以尊重，但善款若不能用於救助產業，花蓮縣府也會概括承受！

花蓮強震發生後，社會各界湧入近20億元善款協助重建，其中，對在地石材、觀光業者的補助，卻引發外界質疑。張善政強調，善款優先照顧家庭及個人型災民，再來才用來補助地方受災產業紓困貸款利息。

善款仍以災民優先

針對「館長」陳之漢在上周五發飆怒嗆「退我善款」，張善政表示，同意暫列8億元預算是參照行政院會決議，以及高雄氣爆對受災產業貸款融資利息補貼作法；他也強調，捐款人若有指定用途，善款不會用於產業紓困。

傅崐萁表示，災民分為直接災民及產業災民，直接災民每戶慰問金20萬元，目前共有190戶領取，另有租金補貼、生活救助金每戶每月1萬元，倒塌住戶建物以每坪11萬元補償，未來重建時也會以一坪換一坪方式給予災民，都是歷來最好。

10萬家庭 頓失依靠

他指出，觀光業與石材加工業為花蓮縣二大產業，相關從業人口有5萬多人，影響超過10萬家庭，延伸的不只是就業，更影響花蓮整體經濟、治安，許多小工廠被利息壓得喘不過氣，盼望的僅僅是喘息，而非大力補貼，對於縣府提出的紓困措施，竟受到詆毀、攻擊，感到相當遺憾。

1名在飯店擔任房務的單親林媽媽憂心說，震災後花蓮都沒遊客來玩，住客率跌至2至3成，一天掃不到幾間房間，很擔心老闆沒有收入，支撐不住裁員或放無薪假，就讀小五的兒子和老邁父母該怎麼辦。

救產業 花蓮才重生

「救產業，花蓮才能重生！」傅崐萁說，若捐款人有疑慮，可申請退回捐款，他強調，產業災民也是受災戶，8億元善款若不能使用來協助產業復甦，縣府會先向中央爭取，若經費還不足，縣府也會「概括承受」。

內政部長葉俊榮說，《災防法》基本上有規定善款要專款專用，當然要尊重捐贈者的指定用途，但他還沒有直接了解相合性問題，表示這是法律規定的原則。

(中國時報)

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