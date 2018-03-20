新聞透視—刻意惡毒抹黑 比七級地震更恐怖

2018年03月20日 04:11 中國時報 許家寧

0206花蓮大地震後，各界善款湧入花蓮，顯現出台灣人最美麗的一面。遺憾的是，正當花蓮縣府全力投入重建，並比照高雄氣爆、台南大地震運用善款救助受損產業之際，卻遭人惡意抹黑，在高雄、台南能做的事，放到花蓮竟成了圖利業者，兩套標準，其心可議！

每逢台灣發生重大天災地變，全台民眾總在第一時間發揮人溺己溺的精神，不分藍綠、出錢出力，盼讓災民感受到來自各界的溫情，災區能早日重建，恢復往昔的生活。

未料，特定政治團體與媒體平日在敏感的政治議題刻意操作民粹，撕裂人民情感，製造緊張與仇恨，還不夠，現在居然利用同樣手法，在網媒社群扭曲花蓮震災善款運用，進而成為政治打壓的工具，對災民及重建工作而言，比七級地震更恐怖！

災區一日不復原，災民生活就無法回歸正常，這是災後的SOP，花蓮善款監督委員會也秉持相同原則，對於災區石材與觀光產業伸出援手，利用善款補貼業者貸款利息，盼讓產業休養生息，以利災民能早日重回工作崗位。

過去高雄氣爆、台南大地震災後重建採相同的SOP，但花蓮縣善款運用依照政院決議及台南大地震、高雄氣爆與88風災標準，就連日本311地震也同樣運用善款在產業救助，如今卻被質疑濫用民眾愛心，有心人透過網媒興風作浪，網友在媒體推波助瀾下，掀起退款潮，這般刻意斧鑿痕跡，令人心驚。

特定團體無視公理是非，操弄民粹與兩套標準，把災民重建與生計當成血淋淋的鬥爭工具，再這樣惡搞下去，台灣還有救嗎？

(中國時報)