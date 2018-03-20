人才引進企業併購 只想防弊

2018年03月20日 04:11 中國時報 王莫昀 、 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

「管太多！」依據資誠聯合會計師事務所的CEO調查報告，「法規過度監管」是妨礙企業經營的外在威脅第3名。商總理事長賴正鎰指出，政府口口聲聲說要留才、攬才，但在外籍人士居留、就業法規上卻嚴加管控，如他經營的企業原要請一位印度瑜伽老師到台灣工作，最後卻須比照移工引進。

「台灣很多法規是站在防弊心態立法，且多年來，把個案變成通案處理下，造成體系出了問題。」資誠所長周建宏說，政府有許多規定缺乏彈性，行政院長賴清德已看到問題，計畫做更大鬆綁，但企業感覺改革仍不夠快。

美國商會曾表示，新加坡、香港，甚至越南、中國大陸都在加速開放腳步，相較之下，台灣法規僵硬，無法回應產業所需，令外商憂心。

賴正鎰以投資為例指出，中國大陸快速崛起，陸資企業走向全球化經營，台灣卻嚴查海外來台投資個案，深怕含有中國資金，如此嚴審結果，阻礙兩岸產業合作前景。

此外，賴正鎰認為，「外籍人才來台居留、就業也應鬆綁。」他接觸到許多台灣人，小時被父母送到美國念書，取得綠卡，長大回台，卻因沒身分證找不到工作。

外籍人才的聘雇法規也已不合時宜，例如涵碧樓要請外籍總經理，層層申請與資格審查就很令人想打退堂鼓，就連請一位印度瑜伽老師，也須比照移工引進，顯示現制根本與當前企業留才攬才需求背道而馳。

即使勞基法已一再修正，但美國商會指出，修正後的勞基法彈性仍不夠，特別就「高階管理人士」工時規範應該全部鬆綁，讓他們自行與雇主約定。

晶元光電董事長李秉傑則在接受資誠調查訪談時強調，台灣併購法規應更開放，如目前規定，被合併公司須具備上市審查準則所規定的獲利能力、換股比例不能稀釋合併公司股東權益，或者取得目的事業主管機關核准函才能取得交易所的核准，但新創公司往往還沒開始獲利，很多案子無法透過換股進行，像是當年臉書以190億美元高價併購WhatsAPP，當時WhatsAPP也還沒進入穩定獲利，這案件若發生在台灣，很可能會以破局收場，類似這樣的法令限制，將讓台灣失去掌握創新技術的機會，危及台灣產業未來發展。

(中國時報)