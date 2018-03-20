企業應強化避險 央行恐hold不住

2018年03月20日 04:11 中國時報 王莫昀 、 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

新台幣恐為企業未爆彈？資誠聯合會計師所長周建宏說，新台幣長期以來波動幅度小，企業缺乏避險動機，如今中央銀行總裁換人，加上美國進逼，外界擔心央行能否撐得住？周建宏提醒「不能過度期待」，企業要拉高利潤，才能承受匯率波動。

新台幣去年大幅走升，累計升值2.431元，升幅高達8.14％，創下1989年以來最大行情，也是前央行總裁彭淮南任內最大升幅，不只一甩坊間「32元體質」的說法，更被視為新台幣將從雙率雙低，轉為雙率雙高的轉折點。

面對新台幣「硬起來」趨勢，周建宏解釋，他相信新任央行總裁楊金龍會維持匯率穩定，但外在變化太大。

過去新台幣匯率波動區間約在10％內，但未來可能超過10％，屆時利潤可能被吃掉，台灣企業並非沒能力做避險，而是考量避險成本。

央行則表示，雖然近期新台幣對美元匯率波動擴大，但波動度還是小於日圓、韓元及歐元等，且就實質有效匯率指數（REER）看，目前新台幣REER尚低於人民幣、韓元及新加坡幣，顯示仍具出口競爭力。

央行官員坦言，如果非美貨幣都升值，新台幣很難不連動，央行能做的是調節匯市，盡可能減緩匯率過度波動，而沒辦法扭轉趨勢。

長期以來，新台幣大致維持在過去36個月移動平均值上下5％範圍內，仍是動態穩定。

央行官員提醒，企業應強化避險操作，並提高產品競爭力，以降低匯率波動影響，不管是遠期外匯、換匯交易與換匯套利、匯率選擇權、外幣應付帳款與應收帳款搭配的避險，避險工具一直都在，並非避不了。

從長遠來看，央行建議，出口廠商宜持續提升技術能力及產品競爭力，加速升級轉型，強化創新投資及差異化發展，另外就是建立跨國或跨業聯盟，強化長期貿易夥伴關係，逐步降低匯率變動對營運的影響。

(中國時報)