新聞透視－自然避險的時代 該結束了

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中國時報

過去幾年，「自然避險」是企業主流。什麼是自然避險？講白點就是「不用避險」，原因很簡單，反正新台幣也不會動，即使動了，尾盤也有「黑手」會幫忙拉回來，日復一日，避險就像是白忙一場，還浪費錢。

問題在於，「自然避險」對嗎？如果企業經營時，有天災風險、有施政及法令風險，當然也有勞工風險，憑什麼篤定新台幣不動？某種程度，這就是「靠勢」有央行罩，於是新台幣只要動得多一點，就哭天搶地。

前總裁彭淮南可以這麼罩，一方面是彭淮南上任時「一戰成名」，關閉國內NDF市場，讓許多人有種錯覺，新台幣由央行說了算；但更現實的是，沒有像川普這樣的瘋子，老美只要不管台灣，新台幣就「咱們看著辦」。

但隨著川普上任，高舉「美國至上」的保護大旗，匯率就很重要，誰不順美國意，就準備列入匯率操縱名單，施以報復；偏偏蔡英文總統上任後，全面傾美，老大哥吭一聲，台灣央行想多做些，都沒辦法。

於是乎，新台幣動了，雖然升貶幅度也就是貼近韓元，但對台灣企業來說，這就像是驚天大震，於是開始慌亂。但，平常沒有「防震教育」嗎？沒有，因為過去沒有機會用。這確實要怪央行，過去「穩」字訣的匯率干預作法，讓企業養成「避險是傻子」心態，這也沒錯，如果新台幣不動，何必避險，省下的避險成本灌到獲利，豈不樂乎？

資誠所長周建宏說：對匯率「不能過度期待」，對了一半，事實上是根本不該期待。因為當動是常態，如今只是回復正常，而當央行不再吸收企業的避險成本，保護傘拿掉了，該做的就是面對匯率風險，老實避險。

看看台積電吧！雖然台積電董事長張忠謀與彭淮南隔空交火多次，也為了匯率上演「兩個老人的戰爭」，但台積電憑藉其競爭力，台幣怎升，他還是照賺，如果台灣企業皆如此，誠實面對匯率風險，何必看天吃飯呢？

(中國時報)

企業應強化避險 央行恐hold不住 國泰世華GARMIN PAY付款一手搞定

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