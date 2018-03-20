惠台措施 青年菁英樂見其成

2018年03月20日 04:11 中國時報 崔慈悌 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

大陸國台辦228當天宣布惠台31項措施，台灣民意基金會昨天公布民調，41.9％民眾同意這是統戰花招，但也有30.1％正面看待，該基金會董事長游盈隆表示，這意味著即使這是中共軟硬兩手的統戰招式，仍有3成台灣人樂見其發生，且年紀愈輕學歷愈高，有正面反應的比例越高。

4成民眾認為統戰花招

中共的惠台措施內容涵蓋金融、就業、教育、醫療、影視等多個領域，為此行政院上周特別提出「8大強台策略」來因應。政院人士昨回應指出，這份民調進行時，行政院尚未召開記者會，也許民眾對相關內容不了解，才會出現「時間差」，在政院說明之後，應該多數民眾會認知到前往中國大陸存在相當大的風險。

台灣民意基金會昨天公布台灣人對惠台31項措施的感覺民調，41.9％台灣成年人同意這是「中共統戰花招，對台灣沒有實質好處」，但也有30.1％正面看待，認為那是「中共善意行為，有助兩岸關係改善」，28％沒意見、不知道或拒答。

依據民調，以年齡層來看，年紀越輕的人對「惠台31項措施」有正面反應的比例越高，在20至24歲的族群當中，4成3認為那只是中共的統戰花招，4成覺得那是中共的善意行為；65歲以上的族群則有4成認為那是統戰花招，僅有1成8認為那是善意。

攻勢成功 待政府解套

以教育程度來看，教育程度愈高愈有較正面的解讀，在大學以上教育程度者中，4成2認為只是統戰，但有近3成8認為是善意；在小學以下教育程度者中，則有3成5認為是統戰，1成認為是善意行為。從社會階層來看，中等階層和中上階層正面解讀多，中上階層有3成8認為那是善意。中下階層則只有3成認為是善意。

游盈隆表示，當台灣社會有可觀的年輕人、高教育程度者、或中產以上階級的人對這項「新對台措施」有正面反應，代表中共這次的統戰攻勢，某個程度而言是成功的，蔡政府接下來將如何接招拆招，值得觀察。

這份民調是在3月11日至13日對20歲以上成年人做抽樣，有效樣本為1072人，抽樣誤差在95%信心水準下，約正負2.99個百分點。

(中國時報)