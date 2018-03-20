顧立雄直言 金融無開放急迫性

2018年03月20日 04:11 中國時報 彭禎伶 ／台北報導 ／台北報導

大陸發布惠台31項措施，涉及金融部分有3項，金管會主委顧立雄19日在立法院財委會上表示：「並沒有（開放）急迫性，在業務上也沒有多大幫助」。顧立雄表示，這些對台金融措施大陸「無法單方面開放」，仍希望回到兩岸金融監理首長平台來洽談。

行政院已成立因應小組，持續觀察後續效應及因應對策，其中涉及金融的部分，主要提供台灣民眾小額支付服務，如有兩岸電子支付機構互設據點或市場准入、台灣金融機構發行大陸銀聯卡，另外在強化金融授信上，則有雙方銀行業運用對方的聯徵資訊。

顧立雄表示，這些金融措施目前並沒有開放的急迫性，且若是政策開放，必須回到兩岸既有的金融監理平台，在互利互惠基礎上來協談，大陸方面也無法單方面宣布開放；但兩岸金融首長會議自2015年12月舉行後，已有兩年未再舉行，目前又面臨銀監會與保監會要合併等組織調整，尚沒有舉行首長會議的規畫。

顧立雄表示，大陸民眾來台已可用銀聯卡提款及支付，台灣可運用的金融工具眾多，台灣民眾可申請的金融卡或信用卡種類極多，因此台灣金融業並沒有發行銀聯卡的「強烈需求」；至於開放兩岸電子支付機構互設，顧立雄則說必須考量對台灣市場影響多大，目前兩方考量後，「沒有辦法說對我們一定是正面的」。

至於運用對方的聯徵系統查詢相關信用紀錄，顧立雄直言：「這是他們有求於我們」，強調台灣聯徵中心的細緻度比他們高，人行的信用資訊可信度是大家比較懷疑的，再來即是要保護台灣的個資，因此這部分也沒有開放迫切度。

(中國時報)