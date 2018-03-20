逾3成上班族 西進意願增強

2018年03月20日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

大陸祭出惠台31項措施後，台灣上班族更想西進求發展；根據1111人力銀行上班族「海外工作意願調查」指出，在台灣低薪窘境下，6成上班族想要赴海外工作，而31.3%受訪上班族坦言，因大陸公布對台31項措施後，增強赴大陸工作的意願，主要包括語言門檻低、距離近、舞台大以及待遇吸引人等。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示，企業只要能開出優渥的薪資條件，自然能吸引菁英、攜手走向世界舞台，中國大陸與國內市場連動性高、業務往來緊密，語言及文化相對接近，在可及性的前提下，成為人才出走的首選。

根據人力銀行內部統計顯示，今年2月整體海外職缺數較去年同期增加17%，6成上班族想赴海外工作，最青睞的國家除中國大陸(含港澳)外，越南、新加坡、美、加以及泰國都非常熱門，其中，71.6%受訪者著眼於薪資條件好，其次是想累積職場經驗以及看好當地產業發展。

而交叉分析資料顯示，目前正在海外工作的受訪者平均年薪為112萬，想要赴海外工作的受訪者平均年薪僅62萬，兩者薪資差距達50萬元。

現年24歲、就讀台大工業工程所的劉同學表示，還沒畢業已取得晶圓大廠的工作機會，起薪至少4.5萬元，加上獎金與分紅等，工作首年年薪就上百萬元，確實比一般上班族還要優渥。

不過，劉同學表示，西進大陸工作，碩士級工程師每月至少多領新台幣2萬元，且大陸工廠規模更大，加上對台31項措施，畢業後會更想爭取西進發展機會，希望趁年輕拚機會、開拓眼界。

(中國時報)