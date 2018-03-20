逾3成上班族 西進意願增強

友善列印
中國時報
／台北報導

大陸祭出惠台31項措施後，台灣上班族更想西進求發展；根據1111人力銀行上班族「海外工作意願調查」指出，在台灣低薪窘境下，6成上班族想要赴海外工作，而31.3%受訪上班族坦言，因大陸公布對台31項措施後，增強赴大陸工作的意願，主要包括語言門檻低、距離近、舞台大以及待遇吸引人等。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示，企業只要能開出優渥的薪資條件，自然能吸引菁英、攜手走向世界舞台，中國大陸與國內市場連動性高、業務往來緊密，語言及文化相對接近，在可及性的前提下，成為人才出走的首選。

根據人力銀行內部統計顯示，今年2月整體海外職缺數較去年同期增加17%，6成上班族想赴海外工作，最青睞的國家除中國大陸(含港澳)外，越南、新加坡、美、加以及泰國都非常熱門，其中，71.6%受訪者著眼於薪資條件好，其次是想累積職場經驗以及看好當地產業發展。

而交叉分析資料顯示，目前正在海外工作的受訪者平均年薪為112萬，想要赴海外工作的受訪者平均年薪僅62萬，兩者薪資差距達50萬元。

現年24歲、就讀台大工業工程所的劉同學表示，還沒畢業已取得晶圓大廠的工作機會，起薪至少4.5萬元，加上獎金與分紅等，工作首年年薪就上百萬元，確實比一般上班族還要優渥。

不過，劉同學表示，西進大陸工作，碩士級工程師每月至少多領新台幣2萬元，且大陸工廠規模更大，加上對台31項措施，畢業後會更想爭取西進發展機會，希望趁年輕拚機會、開拓眼界。

(中國時報)

顧立雄直言 金融無開放急迫性 「打倒管中閔 台大也奄奄一息」

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。