「打倒管中閔 台大也奄奄一息」

2018年03月20日 04:11 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

「請教育部公布發給台大的7份機密公文，好讓我們看看教育部到底問了甚麼偉大的問題？台大又為何答的讓教育部不滿意？」台大師生19日召開記者會談管中閔案，政治系教授莫內講座教授蘇宏達要求教育部公開7道公文及台大的回覆；他並要求立院修法改由遴選委員會而非教育部頒聘書給新任校長，「完成大學自主的最後一哩路。」

蘇宏達是法國巴黎第四大學國際關係史博士，他表示歐洲政治史不管極右或極左，最後走上同一條路：仇恨。現在管中閔事件就是仇恨動員。無獨有偶，管中閔19日下午也在臉書上貼上波蘭女詩人、1996年諾貝爾文學獎得主辛波絲卡（Szymborska）的作品《仇恨》，抒發自己心情。

蘇宏達說，今天最可怕就是政府鬥人民，接下來政大要選校長，不是民進黨同路人敢當遴選委員、敢當校長候選人嗎？他感慨管中閔案讓他站在講台上不知該如何教導學生，「是不是趕快去潑漆，以後才能做北農總經理？」。

蘇宏達說，他跟學校要教育部公文資料，校方很為難地表示「教育部不准，這是機密」。他要求教育部公開7道公文及台大的回覆，讓大家公評；並要求立法院立即修改《大學法》第9條，以後由遴選委員會而非教育部頒聘書給新任校長，教育部只要等通知就好，「完成大學自主的最後一哩路。」

「打倒管中閔，台大也奄奄一息了！」台大前國際長沈冬表示，台大校長懸缺9個月，重要事項沒人可以拍板決定，業務幾乎停擺，甚至已經開學一個多月，校內各單位的人事薪水只能跟校方暫借支應；她想告訴教育部，卡住台大校長等於卡住台大發展，「多年前某位諾貝爾獎得主提出『向上提升』的口號，現在只是變成『向下沉淪』的鬧劇。」

台大公共衛生學院教授金傳春痛心表示，這次台大校長遴選委員會，教育部代表比學生或職員代表更多，台大很尊重教育部，教育部卻一直「卡管」，「潘部長對不起台灣高教！」

台大政治系兼任教授李念祖表示，大法官380、450號解釋都說明了大學自治是受《憲法》保護；教育部若自以為擁有指定或否決校長人事的權力，就是與憲法保障的「大學自治」衝突，換句話說形同違憲。

(中國時報)