管赴陸演講 被曲解兼職

2018年03月20日 04:11 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

台大候任校長管中閔上周五（16日）被媒體爆出在3所大陸大學兼職，不過另一位被爆料中研院士蕭政對本報表示，此事根本是「莫須有」；本報查證也顯示，被指涉兼職的其他2所陸校找不到管中閔人事資料，疑是該媒體刻意將管中閔個人簡介中的「OTHER AFFILIATIONS（其他聯繫）」也就是交流活動，曲解為兼職。

16日、17日《自由時報》大幅報導，指有台大教授爆料管中閔在廈門大學、華中科技大學和西安交通大學等3所陸校兼職，並提供管中閔在廈門大學王亞南經濟研究院列為碩士生導師的資料。由於當時剛好是行政院回應大陸惠台31條措施之際，教育部重申台灣大專校院教師不得在對岸兼職，該則新聞瞬間引爆話題。

16日《聯合報》第一時間找到廈門大學王亞南經濟研究院，對方澄清表示管中閔在該院沒兼職、沒支薪、沒有指導學位論文，只是做過演講，而該院的做法是將這類教授列為兼職師資。但之後該院網頁已經進不去，本報記者去電也未接通。

本報記者後續多方追蹤，致信給被「牽拖」有在廈大兼職的中研院士蕭政等人，蕭政回信表示《聯合報》的報導（也就是管中閔並未在廈門大學兼職）是正確的。

另本報記者查管中閔在大陸華中科技大學、西安交通大學是否有兼職，但包括華中科大教師主頁、該校管理學院師資都沒有列入管中閔；西安交大管理學院、經金學院也找不到管中閔名錄。

根據《自由時報》指稱，管中閔英文個人簡介表示曾在上述3所陸校兼職；本報記者翻找管中閔英文個人簡介http://homepage.ntu.edu.tw/~ckuan/pdf/vitae.pdf，13頁資料中，第10頁「OTHER AFFILIATIONS（其他聯繫）」底下列有3所陸校，但也同時列有台灣中興大學、暨南大學，英國諾丁漢大學以及美國南加州大學等。但管中閔並未在這些學校兼職，所謂的「其他聯繫」只是交流、演講。

值得注意的是，所謂「其他聯繫」也不是指訪問學人或是諮詢委員，因為管中閔的個人簡介都有另外列出訪問學人或是諮詢委員的學校名單。

另16日中研院回覆管中閔兼職案，表示「沒查到管中閔兼職資料」，卻被爆料媒體引申為「管中閔隱匿兼職事實」。

(中國時報)