藍委提案詹順貴下台 民進黨駁回

環保署副署長詹順貴（右）投下關鍵票讓深澳電廠通過環評，19日出席立法院委員會，針對當日投票過程提出說明。圖為詹順貴與環保署長李應元（左）交談。（劉宗龍攝）

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中國時報
／台北報導

深澳電廠恐讓北台灣陷空汙危機，立法院19日邀環保署報告此案。環保署長李應元表示，他不希望蓋燃煤電廠，這是痛苦的選擇。至於深澳電廠環評大會表決時，投下關鍵一票的環保署副署長詹順貴昨強調，做出決定就會負責。不過，藍委連署提案要求詹下台時，綠委以人數優勢擋下，不給負責機會。

德燃煤難退場 李遭打臉

李應元表示，從他個人角度或國家的角度，甚至是全世界的角度，都不希望有燃煤電廠，這是大家共同的理想，但每個國家條件都不同，就算德國這樣富裕強大的國家，缺電時可仰賴法國的核電支援，311日本福島事件後，也加快再生能源發展的腳步，但去年10月他到德國波昂參加氣候變遷會議時，看見德國的燃煤電廠仍在，也沒辦法說明何時可以完全除役。

但健康空氣行動聯盟理事長葉光芃指出，德國在2019年就會公布無煤期程表，反觀台灣竟然還通過興建燃煤電廠，簡直是台灣之恥。直接打臉李應元的說法

詹稱承擔責任 接受責難

詹順貴說，深澳電廠是12年前就通過環評的舊案，僅可針對變更部分進行差異分析，他既做決定，就要承擔責任，投通過票並非鑽法律漏洞，是依法在既有框架下行使公權力，環團責難他虛心接受，但呼籲外界可以化悲憤為力量，支持修法填補漏洞。

昨日立院衛環委員會中，藍委王育敏、徐志榮、蔣萬安等人認為詹順貴從環保鬥士轉任環保署副署長，投下關鍵一票讓深澳電廠過關，連署提案要求詹順貴下台，也避免詹被自己過去的理念打臉。但綠委以8票反對對上藍委4票贊成，將提案封殺駁回。

(中國時報)

新聞透視—刻意惡毒抹黑 比七級地…

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