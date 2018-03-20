2年不漲電價 經長不敢承諾

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中國時報
／台北報導

4月要調漲電價3％，甚至10月可能還有一波，去年底曾放話不漲電價的經濟部長沈榮津，19日赴立院遭在野黨猛K，甚至被要求下台；沈榮津回應，電價調整是考量照顧民生、穩定物價與節約用電三原則，可說面面俱到。至於藍委要求核二2號機啟動後，2年內不漲電價，沈不敢再承諾，雙方僵持不下，此案留待明天經委會續議。

核四燃料棒將運回美國暫存，未來建廠2838億費用轉為虧損，國民黨立委與擁核團體指電價將因此大漲至每度4元（現為2.5元），沈榮津昨表示，已請台電向國營會提出核四認列方式，如果透過20、30、40年認列，對每一度電的影響僅幾分錢。

經濟部昨前往立院進行業務與非核家園因應方式報告，在野黨立委則關心電價漲價議題。國民黨立委孔文吉批評，4月漲價代表蔡英文說不漲電價的政策跳票，要跟全民道歉，且前經長李世光因815大停電下台，沈部長是不是也該準備為電價調漲下台。

藍委指沈去年公開說過，會透過穩定基金把今年電價調漲的機會壓到幾乎沒有，結果跳票，公然說謊。沈榮津解釋，當時說今年10月前不漲電價是民生考量，後來又有聲音認為電價太低不利節能，認為不漲電價會浪費用電，因此這次電價調整是依照顧民生、穩定物價與節約用電三條件考量。

孔文吉等人仍提案，因應核二2號機回歸供電，可降低整體發電成本，要求核二2號機啟動後，經濟部需2年內不得漲電價；但沈榮津表示有困難，如電價凍漲，將是債留子孫，且調整電價屬審議會職權。

(中國時報)

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