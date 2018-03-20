國泰世華GARMIN PAY付款一手搞定

2018年03月20日 04:11 中國時報 郭隆富／台北報導

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國泰世華銀行繼全面支援國際3大Pay服務後，再攜手Garmin跨界合作支援穿戴裝置行動支付Garmin Pay，創造手機付款外的行動支付體驗。只要以手腕輕靠感應器完成消費，進入快速方便又輕盈的行動支付世代。

結合智慧腕錶使用

國泰世華銀行致力落實行動支付與民眾日常生活接軌，打造無現金社會，如：於廣受台灣人喜愛的7-ELEVEN超商鋪設刷卡機，透過信用卡或載具感應支付。根據體育署統計，國人參與運動比例於2017年高達85.3%，顯示運動風氣盛行，許多民眾更喜愛使用智慧手錶記錄健康數據、運動速度，因此，國泰世華銀行跨界支援智慧腕錶行動支付Garmin Pay，就是要滿足卡友多元化支付服務需求。

消費回饋再抽好禮

國泰世華銀行信用卡暨新興金融總管理處副總經理鄭有欽表示，「作為行動支付的領導者，可以與穿戴裝置領導品牌Garmin合作推出Garmin Pay，其支付技術與國際3大Pay相同，係以『代碼化』技術為架構，提供安全有保障的交易方式。推出Garmin Pay後，運動時也讓卡友在管理健康的同時，享受便利又安全的支付，打造更智慧、方便的健康新生活！」

只要使用國泰世華卡即可將卡片加入支援Garmin Pay的Garmin智慧腕錶vi’voactive 3以及專業音樂跑錶Forerunner 645 (即將登場)，不限iOS或Android系統手機下載對應APP進行配對綁定，即可在有感應式刷卡機的店家進行付款！

卡友體驗，2018年6月30日前，以國泰世華卡加入Garmin Pay，任一筆消費新台幣1元（含以上)即得新台幣50元刷卡金回饋(需登錄)，最多可獲得新台幣100元，還有機會抽運動耳機！掃描QR CODE，立即使用國泰世華卡加入Garmin Pay！

(中國時報)