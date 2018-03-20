凱基投信新團隊 聚焦創新服務

凱基投信全新管理團隊聚焦創新產品服務，左起為高子敬總經理、張慈恩副董事長、丁紹曾董事長、吳麗真資深副總。（凱基投信提供）

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中國時報
鄧盛宇／台北報導

凱基投信新管理團隊成形，在證券、投信業界有20多年實務經驗的專業經理人張慈恩與高子敬，在2018年農曆年後正式加入凱基投信，擔任副董事長與總經理之職。2位專業經理人在公司策略規畫與執行、品牌管理、基金管理、產品策略、行銷策略與執行等領域經驗豐富。

副董事長張慈恩表示，基金管理業者最重要的任務就是要能即時提供滿足投資人需求的產品線，以及創新、貼心的服務。展望未來，凱基投信全新管理團隊將針對一般投資人與法人客戶提供創新的產品與服務，讓凱基投信所管理的基金管理規模在3年內呈現跳躍性的成長。

凱基投信現有的產品線多為股票型基金，而凱基投信的基金管理實力獲得金鑽獎肯定。在2017年金鑽獎得獎名單中，有3檔台灣本土投信所發行的海外股票型基金，因為操作績效勝出境外基金而獲獎，其中2檔基金皆為凱基投信所管理。

凱基投信計畫在2018～2020年間，每年都將推出3檔新基金，種類涵括「收益產品」及「ETF基金」以滿足台灣投資人與法人客戶的需求。

在「收益產品」方面，自2008年到2016年，不論是一般投資人或是法人客戶，最愛的基金就是高收益債券基金。但這1年多來隨著利率的逐步走高，債券市場波動加大，資本利得甚至轉為資本損失，投資人對「可預期的」收益產品展現強烈需求。在「ETF基金」系列方面，凱基投信也計畫在2018年第4季針對法人客戶推出更客製化的ETF系列基金，以滿足法人客戶快速有效完成資產配置的需求。

(中國時報)

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