防範金融風險 易綱最大挑戰

2018年03月20日 04:11 中國時報 黃欣 、 楊日興 ／北京報導 ／北京報導

擔任中國人民銀行副行長11年的易綱，昨（19）日獲選為新任人行行長。大陸國家機構改革後，人行已成職能擴張的「超級央行」，易綱除將延續穩定的貨幣政策，更需面對艱巨的金融風險攻堅戰。他昨日強調，未來的主要任務是要實施好穩健的貨幣政策，保持金融業秩序的穩定。

深受器重 劉鶴重要助手

稍早，外界對周小川接棒人選多有猜測，昨日易綱脫穎而出，因他僅具中央候補委員身份，一度令外界大感意外。不過事實上，易綱於2016年被任命為中共中財辦副主任，為新科國務院副總理、中財辦主任劉鶴的重要助手，顯見他不止受周小川器重多年，也與中共國家主席習近平最器重的財金國師劉鶴具有互信與默契。

現年60歲的易綱自1997年進入人行，2007年起出任人行副行長，曾擔任過大陸國家外匯管理局局長，在多項業務擁有豐富經驗。過去20年，人行在周小川帶領下，不管是匯率改革、利率市場化或人民幣國際化，都有長足的進展。昨日他在就職儀式前形容自己的心情是「平靜且莊重」，使命「神聖和光榮」。

首當其衝 打三大攻堅戰

未來易綱除了繼續金融改革開放路線，在內部的金融機構改革上，也將扮演重要角色，特別是銀監會和保監會的法規制定職能已劃分給人行，顯見未來5年他將面對諸多不確定性和挑戰，首當其衝的就是如何打好防範和化解金融風險的攻堅戰。

中國人民大學財政金融學院副院長趙錫軍昨日受訪時指出，在今年的「政府工作報告」中，已明確將防範化解重大風險列為「三大攻堅戰」的目標之一，防範金融風險、並致力於金融為實體經濟服務的方向相當清晰，新的監管架構也是依此展開，這是新任人行行長易綱的最大挑戰。

宏觀角度 強化監管空白

趙錫軍說，未來銀保會和證監會的「兩會」，將由過去行業監管轉向功能監管，人行的架構在此之上，不僅可以從更宏觀的角度強化過去監管空白，亦更有利於提升金融市場監管的效率，並維護金融市場秩序。

大陸國家信息中心首席經濟學家祝寶良表示，除了防範金融風險，隨著國際資金流動愈加頻繁，全球的貨幣政策合作變得重要，大陸作為世界第二大經濟體，貨幣政策需與國際合作，易綱具國際視野，在推進人民幣國際化方面具有較大優勢。

(中國時報)