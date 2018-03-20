學理紮實 易綱為國際觀改革派

2018年03月20日 04:11 中國時報 黃欣 、 楊日興 ／北京報導 ／北京報導

在中國人民銀行歷練逾20年的易綱，終升任人行掌舵者。他從一名知青的伙房管理員，一路苦讀成為副教授，和前行長周小川一樣，是具備深厚學理基礎的學者型官員，同時又是兼具國際視野的改革派。

談起早年經歷，易綱過去接受陸媒訪問時曾說，高中畢業後，他就到陝北「下鄉」，並成為知青隊隊長。1977年易綱考上北大，成為大陸恢復高考後北大經濟系首屆學生。易綱回憶說，他原想繼續留在陝北和同學一起打拚，直到最後一刻才報名考試。

當時易綱還是伙房管理員，考試第一天，他在清晨四點和其他廚師一起做完飯後，步行一個多小時才趕到考場，且最初第一志願是政法，但因為要經過審查，才改填經濟系。易綱形容，「誤打誤撞被錄取了」，「鄧小平恢復高考，改變了我的一生」。

北大畢業後，易綱前往美國繼續深造，當時他身上只有2美元，在學業之餘他必須打工才能因應生活開銷，但這段在美國的經歷，卻奠基他未來進入金融業的基礎。

1980年代，易綱在美國結識了一群同樣研究大陸經濟問題的留學生，包括現任證監會副主席方星海，以及前世界銀行副行長林毅夫、清大經濟管理學院院長錢穎一、大陸著名經濟學家許小年等優秀財經人才，這段經歷對他日後影響深遠。

1994年，易綱果斷放棄美國印第安那副教授的終生教職，回到大陸，和林毅夫、北大教授張維迎等人共同創辦北京大學中國經濟研究中心（即目前的北大國家發展研究院），此處聚集眾多大陸頂尖經濟學者。這位「海歸易教授」日後在人行主管的貨幣政策和國際業務，正是他當時所研究和教授的領域。

赴美學習、任教的經歷，讓易綱身上至今保留著學者風範。行業資歷深、理論水準高、具有改革精神都是外界對易綱的印象。隨著人行加強與國際接軌，他以兼具國際視野的學者風格及專業技術官僚之姿，接掌人行，堪稱最適任人選。

(中國時報)