泰砸重金經濟轉型 向台商招手

泰國副總理頌奇在曼谷舉行的全球招商大會，邀請各國參與東部經濟走廊及泰國4.0計畫，台灣企業是泰國轉型重要力量之一，歡迎台商赴泰投資。（中央社）

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中國時報
／曼谷報導

泰國政府砸重金推動多項建設，促進經濟轉型。副總理頌奇（Somkid Jatusripitak）19日指出，泰國將透過三大策略，包括大型基礎建設投資案、東部經濟走廊（EEC）、促進數位科技等，吸引外資，讓泰國經濟起飛，成為東南亞經濟引擎。泰國總理室部長戈沙（Kobsak Pootrakool）表示，台灣企業是泰國轉型重要力量之一，歡迎台商赴泰投資。

泰國投資促進委員會19日舉行「泰國經濟起飛」投資論壇，吸引國內外3000位企業界人士與會。副總理頌奇指出，泰國將進行經濟轉型，有多項大型交通建設，從捷運系統、高鐵、鐵路電氣化升級、東部經濟走廊（EEC）、烏打拋航空城，還有天然氣管線基礎建設等。為推動上述重大計畫，政府全力提供各種協助，包括租稅優惠、土地使用等，歡迎各國投資人前往泰國投資。

頌奇指出，東部經濟走廊計畫目的在連接三大國際機場，形成陸、海、空的連結與無縫接軌，這是「泰國4.0」計畫之下的重大投資案。泰國4.0計畫同時強調提升鄉村地區的寬頻網路基礎設施，未來的地下海纜計畫連接泰國、香港和中國大陸，讓泰國成為地區的門戶。

「泰國經濟起飛」投資論壇國際記者會由泰國總理辦公室部長戈沙與投資促進委員會秘書長鄧彩（Duangjai Asawachintachit）共同主持。戈沙指出，泰國政府全力協助這項重大投資案的推動，給予外商租稅優惠，外商投資東部經濟走廊，高階經理人所得稅稅率為17％，而一般泰國納稅人所得稅最高稅率為35％，幾乎是減半。

對於台灣與泰國企業合作的前景，戈沙回答本報提問時指出，泰國在經濟發展過程中，向台灣學習相當多，特別是農業升級方面。台商對泰國非常重要，就像日本、大陸企業一樣，他希望泰國在產業升級到創新階段，有更多台商參與。

相較東南亞其他國家，泰國吸引外資的有利條件為何？鄧彩表示，泰國地理位置是一大優勢，此次政府集中推出多項基礎建設投資案，對外資是極佳機會，另外，泰國的勞動力相當有彈性，且獲得政策上高度支持。

(中國時報)

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