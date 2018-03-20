陸新內閣 展現大外交強經貿

2018年03月20日 04:11 中國時報 陳柏廷 ／北京報導 ／北京報導

大陸昨選出新內閣人事，迎來「大外交、強經貿」時代。韓正、孫春蘭、胡春華及劉鶴出任國務院副總理；王毅升任國務委員兼外交部長，易綱出任人行行長。外交方面，由國家副主席王岐山統籌，搭配「副國級」外長王毅、政治局委員楊潔篪等人，推進大國外交；經貿方面，同為副國級的劉鶴牽頭成立「財經小內閣」，對外拆解「中美經貿戰」引信，對內守住金融風險底線。

符合習近平用人風格

大陸13屆全國人大一次會議昨選舉國務院副總理，韓正、孫春蘭、胡春華、劉鶴當選，從得票結果看，胡春華是4人中唯一沒有獲得反對票的，孫春蘭有5票反對，韓正有4票，劉鶴則有3票。原先被外界看好的楊潔篪則榜上無名。

此番政府人事調整，既符合大陸國家主席習近平一貫用人風格，凸顯「大外交」和「強經貿」二大特色。隨著大陸積極搶占國際事務話語權及扮演捍衛自由貿易的旗手，如何妥善布局外交與經貿人事，成為新內閣的重中之重。

王岐山統籌外交事務

從外交方面來看，除最高決策者習近平，大陸外交事務將由國家副主席王岐山實際負責統籌，未來搭配王毅，以及可能轉任黨中央外事機構的楊潔篪等人，在國際事務上發力，共同推進大國外交。

在「大外交」路線中，中美關係無疑是核心。尤其中美關係與台灣問題高度連動，楊潔篪雖未出任副總理，但其曾任駐美大使，長期與美國打交道，未來勢必肩負重任。而王毅在外交部長任上，也備受中央肯定。

劉鶴籌組財經小內閣

經貿方面，劉鶴雖是排名第4的副總理，但作為習近平首席經濟智囊，他將打破常規，分管經濟工作，並可望牽頭成立直屬習近平的「財經小內閣」，成員將包括人行行長易綱、國家發改委主任何立峰等人。

劉鶴未來對內將肩負統籌整合大陸金融、貿易相關事務，主抓「一行兩會」（央行、銀保監會、證監會）；對外的首要任務，則是拆解「中美貿易戰」的引信。今年2月底，劉鶴就曾銜命前往美國，溝通中美之間貿易摩擦的問題。

至於人行的新掌門人易綱，從2007年就出任央行副行長，過去4年也是習近平經濟顧問小組成員。被視為「改革派」的易綱，與劉鶴理念相同，都認為有必要推動金融市場改革和自由化，同時提高監管效率。

(中國時報)