楊潔篪調黨職 輔佐王岐山

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中國時報
／台北─北京報導

中共19屆政治局委員楊潔篪未出任副總理，北京消息顯示，為落實黨的指揮原則，中共擬調整對外事務部門，中共中央外事工作領導小組辦公室，將與中共中央對外聯絡部整合，由楊潔篪具體掌管，並直接對國家副主席王岐山負責。

北京消息人士透露，中共19大後，楊潔篪更上一層樓，晉升為政治局委員，意味他不會再出任一般由中央委員擔任的國務委員，19大後習近平無論出訪或主持外事活動，楊都是固定班底，受到習的倚重。

綜合多方消息顯示，目前在黨的涉外機構上，中央外事工作領導小組的辦事機構─中央外事工作領導小組辦公室主任由楊潔篪出任，但與宋濤擔任部長的中聯部，功能多所重疊，諸如都負責北韓事務，不利於大國外交決策的一條鞭。

此外，中央對台工作領導小組的辦事機構為中共中央台辦，在涉外與涉台逐漸融合發展下，未來可能也會與黨的涉外決策部門，進行一定程度整合。

中共透過功能整合的新外事機構，目前正式名稱未知，將統一領導和協調外交和台港澳僑事務，並由楊潔篪出任負責人。國務委員兼外長的王毅，未來要向楊潔篪匯報工作，直接對其負責。

此外，楊潔篪不兼任副總理，就是要替國家副主席王岐山全面統管外交鋪路，在已有屬於副國級的國務委員王毅分管外交後，如果再有外事副總理，政府職能將疊床架屋，所以將楊潔篪擺在掌管黨的涉外機構，讓王岐山掌外交大局。

在美中關係風雨飄搖之際，王岐山再度出面力穩大局，楊潔篪從旁輔助，王毅負責執行，成為大陸外交三巨頭。

(中國時報)

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