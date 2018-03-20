徐旭東：台灣科技新血越來越好

表現優異的學生，將組成台灣代表隊參加IYPT國際賽。（張瑞傑攝）

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中國時報
／台北報導

今年「徐有庠盃─台灣青年學生物理辯論賽」（TYPT）盛況空前，吸引全台36隊報名參加，爭取百萬獎金。傳統強校協同中學表現依舊搶眼，共計囊獲二金一銀，可惜總冠軍賽敗給台北美國學校，未能保住總冠軍金盃。特別的是，首次參賽的花蓮女中及建中、師大附中、麗山高中三校共組跨校聯隊異軍突起，分別奪銅牌及銀牌佳績。遠東集團董事長徐旭東直言，今年物理辯論競賽的團隊比起去年更加成熟、進步，代表台灣科技新血的能量越來越好。

徐旭東勉勵獲獎學生，競賽中得獎固然是好，但在準備過程中，團隊合作、尋求答案及培養向心力的體驗，對人生更重要。「現在世界變化太快，希望大家還要繼續不斷努力，不只是為了今天的競賽而努力，未來路還會更寬、更有挑戰性。」他談到ETC，我們透過科技節省國道用路人時間，也減少二氧化碳排放量，「但是，我在美國看到人家的電子收費系統，整合許多ETC衍生的服務，代表我們還有很多創新空間。凡事總要起頭；今天的得獎，正是你們的起頭。」

呼應徐旭東談話，科技部次長鄒幼涵亦表示，日前美國智庫團隊來訪，問到台灣科技面臨最關鍵的問題，科技部認為是「需要打造創新的生態系統」，而TYPT競賽就是培養學生從科學論證中找出答案，挖掘創新的機會。台灣物理學會理事長賈至達認為，透過參賽過程，同學可以學會把想法傳達給隊友、對手、評審，讓別人理解論證者的立足點，藉由與人交流使科學真理越辯越明。

(中國時報)

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