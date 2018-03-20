徐有庠基金會向下扎根 10年有成

2018年03月20日 04:11 中國時報 張瑞傑 ／台北報導 ／台北報導

為了讓知識向下扎根，包括Intel、Google分別贊助舉辦國際科技工程大獎賽、Google全球科學展，讓全球科學青年一展身手實現夢想。而早在2009年起，徐有庠基金會便與台師大物理系合作，舉辦「徐有庠盃─台灣青年學生物理辯論競賽」，是台灣第一個全程以英文、針對物理現象問題提出實驗論證，鼓勵學生與國際接軌，並提供總金額100萬元作為競賽獎金，成績優秀者將可代表台灣參加國際青年物理學家辯論錦標賽（IYPT）。經過多年努力推廣後，越來越多高中學校響應參與，台灣學生代表隊也在2016年勇奪國際賽金牌，顯示基金會在科技教育中確實發揮領頭之作用。

跳脫出傳統教育的框架思維，物理辯論競賽的12道題目中並沒有所謂的標準答案，在物理學上不只要清楚的邏輯，論述之外還要反辯、相互提出質疑與公正評論，每個人都要在一道題目上扮演三種不同角色，如同教育部國民及學前教育署副署長戴淑芬所言，這樣追求真相的學習方式，正是走在時代尖端的教育模式，所有參與的師生也需要投入非常多的苦心。

參與競賽以五人為一組，一人參與題目辯論時，其餘四人在旁提示、給予支持；因此當董事長徐旭東問到「是什麼讓你們的隊伍得獎」時，幾乎都感謝隊友給予支持，感謝師長犧牲假日，甚至自掏腰包全力輔導學生，去尋找沒有所謂「標準答案」的科學辯證，讓每一位參賽學生培養出解決問題以及團隊合作能力。

(中國時報)