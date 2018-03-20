新聞透視－三代同堂 國台辦主任仕途看漲

2018年03月20日 04:11 中國時報 羅印冲

大陸國務院新內閣人事昨出爐，王毅升任國務委員並兼外長，劉結一正式接掌國台辦，張志軍擔任人大外事委副主任，國台辦主任三代同堂，繼續在前線奮鬥，工作職掌也都與涉台相關，顯示中央對近年涉台工作仍持肯定態度。

王毅曾任大陸駐日大使、外交部副部長，5年國台辦主任經歷，後接掌外交部，這次他晉升國務委員並兼外長，顯示中央對他外長工作表現相當肯定。王毅成為「副國級」外長，凸顯大陸更重視推動大國外交和一帶一路大戰略。

王毅未來工作重心固然在推動外交事務，但以他豐富的涉台經驗，以及台灣問題與美中台關係高度連動的效應，王毅對台灣的涉外議題必然也有一定的話語權。

卸下國台辦主任職務的張志軍，則轉任全國人大常委，並擔任人大外事委員會排名第3的副主任，未來工作重心將側重對台法制化層面。日前陸方宣布「惠台31條措施」並定調今年為落實上述措施的實施年，其中也涉及諸多涉台立法工作，這些都需要張志軍在人大積極推動並反映大陸台胞的心聲。

而曾任大陸駐聯合國大使的劉結一也正式接掌國台辦。其實自去年10月劉結一擔任國台辦副主任以來，中共已明確他為正部長級，為他接掌台辦預留伏筆，到今年3月兩會這半年時間，讓他有充分的時間交接和熟悉業務。

劉結一過去在聯合國與各國強將互別苗頭，從未示弱，戮力捍衛大陸核心和國家利益，現接掌國台辦主任，將來面對台灣的涉外議題和台灣參與國際空間問題上，必然也是高舉一中原則的堅定立場。

連三代國台辦主任都繼續活躍於大陸政壇，甚至獲得提拔重用，顯示中央對他們過去推動的對台政策給予相當肯定。

時值陸委會主委也換上新面孔，號稱民進黨「中國通」的陳明通回鍋，兩岸當局能否在新人接棒下更為「通氣」，還是只能繼續冷凍，就看雙方有無足夠智慧。

(中國時報)