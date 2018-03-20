南韓檢方 提請拘捕李明博

2018年03月20日 04:11 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

南韓檢方19日下午要求法院批准逮捕涉嫌收受賄賂、瀆職、侵吞公款等18項控罪的前總統李明博，逮捕與否最快21日深夜揭曉。李明博是繼全斗煥、盧泰愚、朴槿惠之後，南韓憲政史上第四位被提請批捕的前總統。

韓聯社報導，李明博涉嫌在總統任內收受兩任情報機構首長以「特別經費」名義提供的17.5億韓元（約台幣5148萬元）賄賂，首爾中央地方檢察廳已於5日逮捕起訴涉嫌收受4億韓元「特別經費」的總統府幕僚時，將其認定為受賄從犯，並將李明博認定為主犯。檢方認為，既已逮捕起訴從犯，如果不逮捕主犯，有失公平。

抓不抓 最快21日深夜揭曉

李明博還涉嫌收受三星電子以代交汽車零件製造商DAS案律師費為名提供的500萬美元（約台幣1.47億）賄賂，加上金融機構、建築商、商社、前議員、禪院的賄賂，總額超過110億韓元（約台幣3.23億）。

李明博另涉嫌透過由其實際控制的DAS公司逃稅及侵吞350億韓元，並指示DAS高層向自己兒子的公司等提供123億韓元的無抵押貸款，構成瀆職。他也觸犯濫用職權指示總統府等國家機關幫助DAS公司在美國打官司、違法洩露並隱匿總統府檔案、違反不動產實名制以親信名義持有房地產等罪名。

檢方認為，本案涉賄金額龐大，嫌犯罔顧物證拒不認罪，有串供或湮滅證據之虞，應當提請批捕。

羈押必要性審查最快將在21日進行，因案卷龐雜，法院可能推遲到22日或23日決定是否批准。李明博14日到案時只承認收受情報機構提供的10萬美元賄賂，且矢口否認實際控制DAS公司。

涉收賄 近8成民意應嚴懲

檢方表示，已掌握足夠多的壓倒性證據，越是大案要案越要堅持查辦一般貪腐案件的原則和慣例，李明博方面表示，檢方羅織罪狀空口無憑。

南韓日前一份民意調查顯示，近8成南韓民眾認為應依法嚴懲李明博。民調公司Realmeter於14日對500名南韓民眾進行民意調查，79.5%受訪民眾稱「應依法嚴厲懲處李明博」。

(中國時報)