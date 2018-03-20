普丁鐵腕 恐激化西方衝突

2018年03月20日 04:11 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

普丁在18日舉行的俄羅斯總統大選中囊括76.6％選票，贏得第4個總統任期，將擔任此職務到2024年，屆時他掌權將近四分之一世紀，僅次於在位30年的前蘇聯獨裁者史達林。觀察家認為，普丁未來6年與西方的緊張關係將加劇。

續掌權 24年僅次於史達林

俄羅斯中央選委會表示，18日總統大選投票率達67.5％，普丁贏得至少5620萬票，為歷屆最高記錄，其得票率大幅跨越過半數門檻，不需舉行第2輪投票。

首度參選的共產黨候選人葛魯迪寧得票第2高，但僅達11.9％。極端民族主義派領袖季里諾夫斯基排名第3，拿到5.66％選票。其他5位候選人的得票則都未超過2％。

普丁助理康德拉索夫宣稱，英國就俄雙面諜在英遭下毒案不斷升高與俄外交戰，「幫助」普丁贏得大勝。俄媒指出，西方領導人近來對俄諸多敵意作為，激勵俄選民與當局同仇敵慨，估計「幫助拉抬」約10％投票率。

俄中選會宣布初步結果後，普丁於莫斯科紅場發表演說，感謝支持者熱情相挺，並期勉自己「面對眼前極艱難且複雜的任務，能有所突破」。

普丁隨後在競選總部召開記者會，表示政府一切職位異動會在就職典禮後宣布。有記者問他是否還會再尋求連任，普丁笑著反問說：「你認為我會在位直到100歲嗎？」

有玄機 「難道在位到百歲」

西方國家領袖普遍遲遲未恭賀普丁勝選。德國外交部長馬斯說，普丁連任後，俄國將持續是個「難纏的夥伴」，然而德國未來仍需要俄方協助化解國際緊張情勢。

普丁曾任前蘇聯國安會（KGB）對外情報員長達16年，1996年加入葉爾辛總統的政府並迅速竄升，1999年底葉爾辛辭職，普丁成為代理總統，隨後在2000年以53％的得票率首度贏得總統選戰。

2004年，普丁囊括72％選票順利連任，而2008年任滿後，因受憲法限制不得繼續尋求連任，由親信梅德維捷夫代他贏得總統大位，自己則出任總理。2012年普丁又得以御駕親征，拿下64％選票，重新坐上克宮寶座。

(中國時報)