李明博 平民神話幻滅

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中國時報
／綜合報導

從現代集團CEO，再到首爾市長、南韓總統，李明博一路打拚，創造了各種傳奇。然而，南韓歷任總統皆難有善終，76歲的李明博為唯一還在享受前總統禮遇的卸任總統，如今卻也被檢方提請拘捕，恐擺脫不了所謂的「青瓦台魔咒」。

李明博出身貧苦，靠撿垃圾完成學業，1965年進入現代集團旗下的現代建設工作，36歲成為了公司有史以來最年輕的社長、47歲更登上了會長的寶座，締造南韓商界傳奇，被稱為「平民神話」。

1992年，李明博棄商從政，當選國會議員，此後幾經挫折，2002年當選首爾市長。他任內最出色的政績，就是整治清溪川，把一條有如下水道的臭河變成了清澈的公共空間。

2007年，李明博在保守派「大國家黨」的初選中戰勝朴槿惠，並最終當選南韓總統，成為首位商界出身的南韓總統，「平民神話」達到頂峰。

上任總統之初，正值金融風暴席捲全球，李明博再次運用企業CEO的手腕，帶領南韓快速走出危機。但2008年4月，為了簽署美韓《自由貿易協定》（FTA），李明博宣布全面開放美牛進口，結果造成南韓百萬人走上街頭抗議，李明博民調因此掉到只剩二成。

李明博的政策也被批評只對大財閥有利，對小企業則非常不利，財富重新分配使貧富差距日益懸殊。李明博還廢止了自前任總統金大中和盧武鉉以來，對北韓的「陽光政策」，以強硬的姿態面對平壤，致使兩韓得以緩和的關係徹底破滅。李明博任內始終伴隨著爭議和醜聞。2012年7月，胞兄前議員李相得因涉及貪腐被捕，外界質疑李明博是否同涉其中。

(中國時報)

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