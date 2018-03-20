不排除普丁換個角色 再重返克宮

俄羅斯總統普丁18日在莫斯科的群眾大會發表勝選演說，感謝選民熱情相挺。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

一如外界預料，俄羅斯總統普丁輕鬆贏得第4個總統任期，將繼續執政6年。目前看來，他既無真正的政壇對手、也沒有接班人選，2024年後的俄羅斯是否會出現「新沙皇」，或由普丁持續掌權，仍待觀察。

俄國憲法禁止總統連任超過2個任期，因此普丁無法再角逐第5個任期。他3月也斬釘截鐵地表示，不會為了終身擔任總統而推動修憲。本次任期屆滿、普丁掌權24年後，他可能卸任，讓他人繼任總統。不過就目前狀況看來，俄國沒有任何政治人物的支持率足以和他匹敵。不少分析師也相信，普丁6年後仍然不太可能放下權力。

現年65歲的普丁近日接受美國國家廣播公司（NBC）訪問透露，他早在2000年首度接任總統時，就開始考慮接班人選，他強調：「最終選擇仍取決於俄羅斯人民」。但他過去為符合憲法規定，於2008年「安排」總理梅德維捷夫接任總統，自己轉任總理，4年後2人再交換職位。因此，6年後他可能故技重施進行「角色轉換」，並於2030年重返克宮。

俄國政治分析家歐雷希金也認為，「由於普丁不相信（一旦下台後）其他人會保護他，因此絕不可能離開」。

現階段俄國政壇有2大主要派系，分別是自由派的技術官僚（technocrat）及安全部門與軍方組成的「掌權者集團」（Siloviki）。俄國分析家彼卓夫（Nikolai Petrov）指出，「這2大派系已開始爭奪影響力…每個派系都會試圖追求自身利益」，普丁卸任後，俄羅斯將走向何方，目前仍難以逆料。

(中國時報)

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