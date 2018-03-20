川普想拿穆勒開刀 白宮律師滅火

2018年03月20日 04:11 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普又暴走了，他18日怒發推特，炮轟調查通俄門的特別檢察官穆勒團隊充斥民主黨人，對他存政治偏見。川普此舉引發揣測，他是否打算對穆勒開鍘。兩黨大咖議員群起捍衛穆勒，共和黨參議員更警告川普，開除穆勒就是「總統任期結束的開端」。不過白宮律師強調，總統沒有考慮拔掉穆勒。

川普的私人律師陶德前一天曾指，司法部副部長羅森斯坦應結束穆勒的調查。第二天川普就在推文痛批「為什麼穆勒的團隊有13個鐵桿民主黨人，有些還是『狡詐（前總統候選人）希拉蕊』的死忠支持者，共和黨人卻掛零？最近又增加了一個民主黨員…有人認為這公平嗎？可是，（我的團隊和俄羅斯）沒有勾結！」

但川普並未提到，穆勒多年來的選民登記，都是登錄共和黨籍。穆勒在華府備受推崇，去年獲司法部提名出任特檢，不但得到民主黨支持，重量級共和黨大咖也力挺。

多次與川普意見相左的聯邦參議員麥肯在推特回應，穆勒以誠實和正直為國效命，「讓他得以在不受干預下、完成針對俄羅斯干預2016大選的全面調查非常重要。」另一位共和黨資深參議員葛蘭姆也持相同看法，甚至警告川普，不要想拔掉穆勒的特檢職務，「如果他試圖那麼做，那將是他總統任期結束的開端。」

向來與川普不對盤的亞歷桑納州參議員佛雷克也撂重話，稱他和多位同僚談過後，大家都同意「一旦他對穆勒下手，我們就要採取行動，我認為，人們會視它為一條無法跨越的重大紅線」。佛雷克說，川普似乎已朝開革穆勒方向走，「我希望不要走到那地步，國會無法接受」「除了白宮害怕有什麼事會曝光，我想不出他們為何對此事這麼強硬。」

(中國時報)