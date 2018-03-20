為錢衝突 妹婿遭大舅子打死

2018年03月20日 04:11 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

54歲楊姓男子新婚不到3個月，前天下午因金錢問題與吳姓大舅子及其友人發生肢體衝突，疑似遭毆導致內傷，楊在衝突結束後直喊胸部悶痛，經送醫治療仍不治；檢警昨相驗初步認定死者身上有多處明顯瘀青、挫傷等，且因衝突發生時間與死亡時間相當接近，不排除是被重毆後傷重致死，吳男3人被依傷害致死罪嫌送辦後，均遭羈押禁見。

北上找妻相聚 遭誣借錢

據了解，楊男去年12月23日才與31歲的吳女結婚，平常待在高雄1家成衣廠工作，18日下午，他北上到宜蘭礁溪找妻子，準備一同出遊，原本一家人在客廳聊天，但吳女的哥哥問妹妹說：「是不是要來借錢？」楊和大舅子因而爆發衝突，當場吵了起來並發生拉扯。

2人在他人勸說下一度被拉開，不料，回到客廳坐下後又口角，此時吳男的2名友人來訪，於是演變成「3打1」的局面，還從家裡打到門外，直到聽到有人報警才停手，2名跟著打人的友人也趕緊離去。

2友人幫出手 均被收押

吳女向警方表示，衝突結束後，丈夫一直喊說胸口疼痛並喘不過氣，但沒有吐血或流血，雖然趕忙送醫檢查治療，前天傍晚仍告不治。

死者的妹妹看到哥哥的遺體後，不禁當場痛哭並喊著說「哥哥那麼瘦，怎麼會這樣被你們這樣活活打死，哥哥受盡痛苦，實在死不瞑目！」她並罵嫂嫂吳女說「都是你害死我哥哥！」

丈夫沒了、兄長又涉嫌傷人致死，徬徨無助的吳女只能眼淚直流，哽咽著說丈夫並沒有跟家人借錢，也不知道大哥怎麼會突然那樣講，發生衝突時，自己也有幫忙勸架，但真的是拉不住。

對於這起家庭悲劇，礁溪警分局表示，前天接獲民眾報案有衝突發生時，即指派員警前往處理，員警到場時，楊男尚能交談，且無明顯外傷，後因表示身體不適，於是由救護車送醫檢查，卻被宣告不治。

警方隨後向檢察官聲請核發拘票，將涉嫌聯手毆打楊男的吳姓、陳姓及游姓等3人拘提到案，訊後聲押禁見獲准。

(中國時報)