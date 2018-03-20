越南偷渡客冒死搶灘 2人溺斃

東巡局19日清晨在台東南田查獲5名越南籍偷渡客，其中2人溺斃。（莊哲權翻攝）

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中國時報
／綜合報導

5名越南籍偷渡客及2名疑似台籍人蛇19日凌晨搭乘橡皮艇，在台東縣、屏東縣交界處的南田塔瓦溪出海口岸際搶灘翻覆，造成2名偷渡客溺斃；另海巡也在屏東東港籍漁船「金同發號」上查獲16名越南籍偷渡客，不過，船長初步否認與塔瓦溪海灘偷渡案有關，相關案情仍待釐清。

東巡局一三岸巡總隊19日凌晨2時許，經由雷達發現在距離台東南田塔瓦溪出海口岸際4海浬處，出現1艘橡皮艇快速前進，當下覺得可疑，隨即展開查緝。

當時海象非常惡劣，橡皮艇找不到適合登陸點，加上對環境不熟悉，滿載人員的橡皮艇在浪濤中載浮載沉近2個小時，才於清晨4點在南田塔瓦溪出海口搶灘登岸；台東縣消防局獲報前往救援時，1名女性已明顯死亡，另名男性送醫不治，另在海灘上發現2女1男越南籍偷渡客。

海巡人員隨後又在防風林查到2名疑似台籍人蛇，於中午陸續帶回偵訊時，偷渡客避重就輕，2名台籍人士則拒答。

據了解，該批偷渡客都是來過台灣的逃逸外籍移工，因為被限制入境，才冒險偷渡，對於2名死亡的越南人，移民署基於人道立場，已通報越南辦事處，聯絡家屬來台處理後事。

另外，高雄海巡隊獲報屏東縣東港籍金同發號漁船疑搭載越南偷渡客，當漁船駛抵台灣西部海域時，即被海巡艦艇鎖定監控，該漁船見狀難以從西部搶灘，一路開往台灣東部海域。

海巡艦艇決定凌晨在台東南田外海14.5海浬處登船攔查，果然逮獲越南籍偷渡客13男、3女，連同船員共22人押解返航。

高雄海巡指出，每年3月海上天候轉趨穩定後，是越南人偷渡來台好時機，因西部邊防加強巡防，偷渡蛇頭才轉到東部企圖偷渡上岸；不過，該漁船船長初步否認與塔瓦溪海灘查獲偷渡案有關，是否為同一批，還得等人被押解到高雄偵訊才能釐清。

(中國時報)

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