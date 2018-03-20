不滿追討3700元 惡男殺房東棄屍

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中國時報
╱台南報導

21歲男子陳夆典疑因積欠房租及水電費共3700元，余姓房東上門催討時又碎念他的生活習慣，還糾正不能在房間抽菸，陳懷恨在心，18日傍晚佯稱要到公司拿錢繳房租，將余騙到關廟山區一處偏僻果園，持螺絲起子將余殺害後棄屍草叢。警方循線逮捕陳男，他坦承殺人，訊後遭收押。

前晚10點多，余姓房東女兒向派出所報案，指父親當天上午5點出門工作後都沒回家，手機也沒接聽，擔心發生意外。警方據報受理失蹤人口並通報協尋。

余女說，父親在新化區街上有套房出租，有時會去收房租，員警前往查訪，有房客表示18日下午曾看見死者與陳男聊天。陳應門時神情自若表示，下午曾與余男出門，要到公司拿錢繳房租，後來對方載他回來，還說要到山上找朋友，並頻頻詢問「怎麼了嗎？」

同時間，警方調閱住宅監視器，發現電源遭人拔除，最後畫面中有陳男身影，懷疑他涉案帶回調查，另追查余男下落，發現手機定位在關廟山區，昨凌晨2時，在新化果菜市場找到余的車子，與陳說法兜不攏，經曉以大義，陳沉思許久才說「我認了！」

陳供稱，他在關廟的工廠上班，2月才到新化租屋，余經常抱怨他在房內抽菸，又拖欠房租，「少年人這樣不行」，還會打電話來碎念，他積怨已久，前天佯稱要到工廠拿錢繳房租，2人驅車同往，沒想到一路上死者又碎念，他藉機支開余的注意，並趁余下車，拿出預藏的螺絲起子猛刺10多刀。

余身上傷口鮮血直流，氣絕之後，陳再將人拖到草叢丟棄，從容開著余的車輛回到新化，在租屋處洗澡後，還去找朋友，刻意製造不在場證明。

聽到同樓房客殺人，其他房客多半不敢置信，因為陳男高大黑壯又沉默寡言，還有房客說「我以為他是外籍移工」，頻喊恐怖，工廠老闆得知消息，頻頻搖頭，表示若是幾千塊錢，只要開口，一定幫員工度過難關，殺人實在太衝動。

(中國時報)

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