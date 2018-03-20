酒駕5萬交保 邵昕稱吃薑母鴨

2018年03月20日 04:11 中國時報 謝明俊 、 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

藝人邵昕19日凌晨駕車準備回新店住所時，被大安分局員警攔檢查獲酒駕，酒測值0．28，邵昕否認喝酒，表示前晚在自家開的涮八方火鍋店裡吃了薑母鴨，檢方諭令5萬元交保，他連鞠躬3次道歉，強調會好好檢討，「不管怎麼樣來講，我做了不好的示範，感到非常慚愧」。

邵昕因過去涉嫌與吸金集團首腦秦庠鈺、炒手周鼎及多名記者炒作碩天股票，高院2016年判處邵昕徒刑1年10月，緩刑4年，須支付公庫60萬元確定。此次酒駕觸法只要未被判處6月以上徒刑，並不會影響他的緩刑。

據悉，邵昕家族名下有2家涮八方，都是以酸菜白肉火鍋為主菜，1家位在北市安和路2段，是由邵昕胞兄負責，另家在新店老家，由邵媽媽負責經營。

邵昕向警方供稱，他前晚9點多到11點多，在安和路自家火鍋店試新菜，後來有人買來薑母鴨，他吃了2、3碗的薑母鴨並喝了些湯，沒想到裡面有酒精，所以在店裡打烊後，直接開車回家。

大安分局新生派出所員警在基隆路高架橋上北往南方向執行酒駕攔檢勤務，昨凌晨近1時，攔下邵昕所開的車輛，要求邵依指示靠邊停靠並熄火下車，員警詢問有無飲酒時，邵昕清醒地回答「沒喝酒」。

不過，員警要求邵昕進行酒測，邵昕配合一吹，沒想到酒測值為0．28，已涉犯公共危險罪嫌移送，邵昕一聽當下傻眼，但未多說，隨即被帶回偵訊。邵被移送到偵查隊後，滿臉賠笑，對自己行為感到很不好意思，隨後進入拘留所休息，昨天上午被移送台北地檢署。

(中國時報)