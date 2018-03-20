11條幹線公車 加入轉乘優惠

2018年03月20日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

北市府推動8橫8縱「類捷運」幹線公車路線，第1階段5條路線去年7月上路，成效不錯，第2階段11條路線預定4月2日正式上路。民眾使用電子票證搭乘幹線公車與雙北市區公車，1小時內可享有雙向轉乘半價，比照捷運轉乘公車優惠。

去年推出5線 成效佳

北市公運處去年7月5日推出敦化、松江新生、民生、仁愛及內湖等5線幹線公車，推出轉乘市區公車雙向優惠，實施成效良好，不僅日運量成長5.1％，日轉乘量也呈現正成長，如今再推出11條路線，構成8橫8縱幹線公車路網，預期會更有加乘效果。

第2階段幹線公車同樣從既有路線轉型，232副轉型為「忠孝幹線」、588轉「信義幹線」、15轉「和平幹線」、棕9轉「南京幹線」、紅32轉「民權幹線」、220轉「中山幹線」、236轉「羅斯福幹線」、650轉「基隆路幹線」、601轉「重慶幹線」、74轉「復興幹線」、266轉「承德幹線」，共計11條路線。

專屬代表色彩 好辨識

北市公運處表示，幹線公車為「類捷運」系統，平日班尖峰時刻班距4到6分鐘，離峰5到10分鐘，同時比照捷運和公車轉乘半價，只要持電子票證搭乘，在1小時內於幹線公車、雙北市區公車雙向轉乘，即可享有半價，全票優惠8元、學生票優惠6元、優待票優惠4元。

公運處提醒，幹線公車會依幹線路廊方向有專屬代表色彩，南北向為綠色，東西向為藍色，其他方向為黃色，為方便民眾辨識，車體、站牌、指示標誌等都有加強設計，且幹線公車為全低地板公車，車上配有動態轉乘資訊面板，民眾可多利用。

(中國時報)