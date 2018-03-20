11條幹線公車 加入轉乘優惠

台北市交通局幹線公車依路廊方向有專屬代表色彩，南北向為綠色，東西向為藍色，其他方向則為黃色。（北市交通局提供）

友善列印
中國時報
／台北報導

北市府推動8橫8縱「類捷運」幹線公車路線，第1階段5條路線去年7月上路，成效不錯，第2階段11條路線預定4月2日正式上路。民眾使用電子票證搭乘幹線公車與雙北市區公車，1小時內可享有雙向轉乘半價，比照捷運轉乘公車優惠。

去年推出5線 成效佳

北市公運處去年7月5日推出敦化、松江新生、民生、仁愛及內湖等5線幹線公車，推出轉乘市區公車雙向優惠，實施成效良好，不僅日運量成長5.1％，日轉乘量也呈現正成長，如今再推出11條路線，構成8橫8縱幹線公車路網，預期會更有加乘效果。

第2階段幹線公車同樣從既有路線轉型，232副轉型為「忠孝幹線」、588轉「信義幹線」、15轉「和平幹線」、棕9轉「南京幹線」、紅32轉「民權幹線」、220轉「中山幹線」、236轉「羅斯福幹線」、650轉「基隆路幹線」、601轉「重慶幹線」、74轉「復興幹線」、266轉「承德幹線」，共計11條路線。

專屬代表色彩 好辨識

北市公運處表示，幹線公車為「類捷運」系統，平日班尖峰時刻班距4到6分鐘，離峰5到10分鐘，同時比照捷運和公車轉乘半價，只要持電子票證搭乘，在1小時內於幹線公車、雙北市區公車雙向轉乘，即可享有半價，全票優惠8元、學生票優惠6元、優待票優惠4元。

公運處提醒，幹線公車會依幹線路廊方向有專屬代表色彩，南北向為綠色，東西向為藍色，其他方向為黃色，為方便民眾辨識，車體、站牌、指示標誌等都有加強設計，且幹線公車為全低地板公車，車上配有動態轉乘資訊面板，民眾可多利用。

(中國時報)

公益路跑假的 捐款只剩7趴

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。