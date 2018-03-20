公益路跑假的 捐款只剩7趴

2018年03月20日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

公益路跑掛羊頭賣狗肉！新北市每年有70場路跑，2014年創建「公益平台」盼業者回饋公益，首年創造1200萬捐款，但去年只剩84萬元，減幅高達93％，甚至有知名國際企業「假公益路跑」，事後一毛未捐；新北市體育處長洪玉玲強調，公益平台沒有強制性，盼企業善盡責任，也將加強宣導，創造雙贏。

公益平台 無強制性

全台每年平均一年有300到400多場路跑賽事，新北市每年將近70場，其中，「公益路跑」賽事不在少數，跑者抱持跑步也能做公益心態，讓路跑成為另類慈善行動。

有別於台北市訂定路權收費標準，新北市2014年建置「路跑活動公益平台」，希望主辦單位透過公益平台將活動部分收入捐贈給弱勢，使公益路跑名符其實。

但體育處統計，2014年收到公益路跑捐款1200萬元，除用在復康巴士，也捐贈新北市幸福保衛站，造福不少弱勢家庭。但公益平台沒有強制力，全憑主辦單位「良心」隨喜捐款，2015年捐款剩870萬元，2016年只有200萬元，去年更剩下84萬元，只有首年的7％。

加強監督 創造雙贏

統計更發現，平台成立3年多來，掛名公益路跑，但登錄後沒捐款的路跑竟高達48場，其中不乏知名國際企業。洪玉玲指出，公益平台雖無強制力，但企業舉辦公益路跑應名符其實，捐出部分費用到公益團體，市府也會協助宣傳，否則有損企業形象。

多數跑者表示，會因公益名義增加報名動力，但不會特別注意後續有無捐錢，如果企業假公益卻沒捐款，會有受騙上當的感覺，希望市府加強監督。

(中國時報)