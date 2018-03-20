花蓮舊監獄圍牆 遭惡搞塗鴉

花蓮市區超過80年歷史的舊監獄，前晚遭人惡意噴漆，花蓮市長魏嘉賢（左）與文化局到場勘查，盼警方揪出噴漆客。（許家寧攝）

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中國時報
／花蓮報導

惡搞兼挑釁！位於花蓮市區的超過80多年歷史的縣定古蹟花蓮舊監獄，前夜遭惡意噴漆塗鴉，嫌犯特意選在鄰近中山路的兩面牆上塗鴉，可見目無法紀，市公所發現後報警處置，嚴厲譴責不法行為，要揪出毀損古蹟的破壞份子。

公園、工地也遭殃

花蓮舊監獄是在日據時代興建，曾作為政治監獄，2013年更名為自由廣場，目前是縣定古蹟。18日晚間被人發現圍牆遭不明人士噴白漆破壞，花蓮警方初步排除噴漆內容政治動機，從噴漆圖案風格懷疑可能與市區包括北濱公園彩繪圍牆、多處工地圍籬也都出現被塗鴉情形有關。

魏嘉賢表示，監獄圍牆歷經2次花蓮大地震仍屹立不搖，卻擋不住民眾噴漆破壞，他指出，塗鴉創作不是壞事，但把古蹟做為畫布的行為必須受到譴責，因為古蹟的定義是有其歷史定位，尤其遭到破壞後的復原工作相當困難，當事者的行為應受法律制裁。

修復勘查刻不容緩

花蓮縣文化局副局長曾之妤表示，舊花蓮監獄建立於1937年，ㄈ字形圍牆及2座瞭望塔在2011年被花蓮縣政府列為「縣定古蹟」，1982年新建花蓮監獄啟用後，閒置多年，歷任多位市長，才改建並更名為自由廣場，具重要的歷史意義。

依據文化資產保存法，毀損古蹟可處6個月至5年以下有期徒刑，得併科50萬元以上2000萬元以下罰金，由於古蹟修復有一定程序，目前文化局將聯繫修復團隊進行勘查，在警方蒐證完畢後著手修復城牆、清除噴漆，盡快回復古蹟應有的原貌。

(中國時報)

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