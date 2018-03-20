合格驗光配鏡 苗縣府要把關

2018年03月20日 04:11 中國時報 李佳玲 ／苗栗報導 ／苗栗報導

有鑑於國人近視人口逐年攀升，眼鏡驗配需求大且影響健康，2016年1月政府公布《驗光人員法》，10年內將輔導業者考取驗光師、驗光生執照，並推動成立「驗光所」。不過苗栗縣目前僅設立7處，相較桃園市19處、新竹縣16處、新竹市8處，未來仍有很大進步空間。

苗栗縣衛生局副局長楊文志表示，目前法令規定驗光人員須通過考試並領有執照，若到2026年沒有驗光師的眼鏡公司，不但不能再驗光也會被撤銷商業登記。

2026年後 執業要有照

2016年政府公告實施《驗光人員法》，必須具備符合資格的驗光師或驗光所，才可以幫民眾驗光配鏡，且新法上路後，有10年的緩衝期，雖不會立即因不具驗光人員資格執行驗光業務而被裁罰，但如何輔導業者考照，仍是未來政策執行重點。

7家驗光所 驗光師配鏡

楊文志表示，國人普遍沒有「驗光找專業」的觀念，會到醫院眼科驗光，然後憑醫師處方箋配鏡的人更是少數，因此合格的驗光師與驗光所的成立更顯得重要。目前頭份、竹南、苗栗、卓蘭有7家驗光所，驗光所不但具有合格的驗光師，驗光室內有獨立空間，驗光設備也都一應俱全，入口處也都設有手部衛生設備，民眾可以放心到驗光所配眼鏡。

國內驗光技術多是透過傳統師徒制傳承，許多資深的驗光師都是靠經驗，但考試可能考不贏年輕人。苗栗縣衛生局表示，縣內曾有65歲以上考到驗光師執照案例，法條公布後有10年的緩衝期，希望業者能在專業上取得證照，藉此守護民眾靈魂之窗。

(中國時報)