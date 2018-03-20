鎮公所看板 釘壞烏牛欄史蹟

埔里鎮公所設置「鎮長周義雄歡迎您」電子看板，支撐鋼樑破壞有80年歷史的烏牛欄橋（黃圈處）史蹟。（廖肇祥攝）

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中國時報
／南投報導

埔里鎮公所「鎮長周義雄歡迎您！」電子看板破壞烏牛欄橋史蹟，縣府文化局、南投縣文化資產審議委員、文史工作者等人至現場會勘，認定石碑有文化資產保存價值應提報列管，才能作後續細緻修復。

巴宰族人遷移紀錄史

約清朝道光年（1820）間，台中豐原地區平埔族系巴宰族人遷移至現今愛蘭台地，將原部落「Auran」（譯為烏牛欄）名字帶來至台地，當地的教會，甚至在1930年代通行的吊橋都以「烏牛欄」來命名，對於巴宰族人及埔里族群開發播遷史都有重大意義。

埔里鎮公所運用聯勤司令部睦鄰經費，在愛蘭橋頭興建「鎮長歡迎您」大型電子看板，遮蔽烏牛欄吊橋史蹟，看板鋼樑甚至釘入碑面，因愛蘭台地僅剩下這座能具證明族群遷移史蹟，228事件烏牛欄之役27部隊也在此地與國民政府軍會戰，歷史上有重大意義，巴宰族人及文史界嘩然，要求公所應立即拆除看板，還史蹟原貌。

文化局科長王良錦、文史工作者鄧相揚、愛蘭里長陳文富等人到場會勘！陳文富說，愛蘭台地居民對自身文化史蹟遭破壞相當痛心，希望能儘速修復；「烏牛欄橋」石碑具備族群、重大歷史事件、埔里交通開發等三項文資價值，不應遭受如此對待；建議先由地方團體或個人提報文化資產列入古蹟。

文化資產遭破壞 痛心

王良錦表示，與文資委員討論過後，認為對「烏牛欄橋」史蹟最好對待方式，是先取得暫訂古蹟身份，再請學者專家提出修復計畫，埔里鎮公所也能提出計畫共同審議。公所表示，該所並無古蹟修復專家，建議文化局提供指導專家名單，讓施工人員有所依循。

(中國時報)

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