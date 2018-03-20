涂醒哲批議會拿刀子亂砍

2018年03月20日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉市報導 ／嘉市報導

追加減預算聯審會，會中廖天隆（右）和郭明賓（左）一度因蔡文旭的發言表達不滿。（呂妍庭攝）

嘉義市政府9.3億元追加減預算案，19日在市議會臨時會聯審一讀會上，8億9646萬1000元獲得保留，僅被小刪3456萬2000元，市府發布新聞稿表示感謝，卻也說被全刪及部分刪減項目，有亟需服務市民的預算，卻被議會以優良傳統決議不予進入二讀，讓一些服務要延宕到明年才能實施，感到遺憾。

議員指市府贏了裡子

嘉義市政府107年度預算遭議會刪減6.08億元，市府提追加減預算，包括中央補助款共9億3129萬3000元，昨按市議會臨時會原先規畫，針對保留科目逐條審議，市府各局處一級主管、科長幾乎全員到齊，大陣仗應戰。

沒想到因上周議會會前會已擬出審議原則，昨針對全刪及部分刪除預算不再審議，保留科目項目和有中央補助按原預算全過的原則下，除八掌溪人行景觀橋工程土地用地費6000萬屬全刪項目，因有中央補助成唯一例外，其餘皆照原先默契進行，追加減預算案審議不到半小時就結束，只是過程中因議員蔡文旭提議讓衛生局等局處發言，引起廖天隆和郭明賓等議員反彈，險些擦槍走火。

議員王美惠事後表示，雖然想替市府爭取預算，但多數議員決議，形勢比人強，「舉手舉腳也贏不了」，議員鄭光宏則說，既然會前會已有共識，保留科目也全部過關，市府算是贏了裡子。

身障團體活動費被刪

市府雖對議會表示感謝，但市長涂醒哲仍在青少年志工菁英獎表揚會上，指議會對預算案是「拿刀子亂砍」，連補助身障團體辦活動的100萬元也被刪，事後身障團體發聲爭取，議會也說很抱歉，但抱歉歸抱歉，面子比較重要，還是不給過，「我感到非常遺憾」。

(中國時報)