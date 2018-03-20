一條龍服務 提升路跑品質

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中國時報

全台路跑活動一年數百場，但權責單位至今仍以路權所有機關為申請對象，專業體育活動沒有專責單位，竟由公路總局、高灘地工程處或區公所這類機關審核，缺乏專業體育知識與活動規畫能力，未來應該統一事權、建立規則。

全台瘋路跑，各式千奇百怪活動或特產，只要搭上路跑總會吸引人潮，但截至目前，僅新北市萬金石馬拉松獲得國際銀標籤認證，其他路跑大多換湯不換藥，甚至曾經發生跑者要在路邊等車子過，賽事才能順利進行的荒謬狀況。

依體育署規定，舉辦路跑比賽須由主辦單位提出計畫向路權單位申請，若在一般小巷由各區公所審核，若是在快速道路或台64線路跑活動，就得向公路總局提出申請，河濱或高灘地路跑活動，則要向高灘地工程處申請。

但這些政府機關畢竟都是工程單位，對活動企畫都是外行，從最基本的競賽規程，到後續醫療救護、服務，甚至包括跑者體能診斷、訓練課表、營養諮詢、殿後車及氣候資訊等，都是左右比賽能否完美重要因素，這些工程單位還是需要體育單位協助諮詢，才能讓路跑順利進行。

總而言之，台灣路跑活動想趕上國際趨勢，得靠政府單位成立相關權責單位專業負責，包含路權單位到體育專業單位，應該建立單一窗口一條龍式服務，才能提升路跑品質，吸引更多國際跑者參加。

(中國時報)

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