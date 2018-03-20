拉攏農漁業 陳金德端牛肉

宜蘭縣代理縣長陳金德。（李忠一攝）

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中國時報
／宜蘭報導

宜蘭縣代理縣長陳金德結束12鄉鎮市的縣政開講後，從19日起針對農漁業舉辦11場的縣政開講，昨首站到冬山鄉，陳金德表示，他希望能讓農民的田地多100萬、200萬元的價值，儘管遭人批評，但只要能顧好農民的財產他不計毀譽。

宜蘭縣政府農業處長游憲廷簡報時指出，縣府堅守100％農地農用立場不變，農舍與農業設施一次申請、範圍面積不超過縱深40％，另推動標榜「生產看得到，農藥找不到」的「宜蘭嚴選」，在縣府把關下農產品有更豐厚的利潤。

有農民發言指出，農舍興建因為法規嚴，使得新農要蓋農舍的限制比老農多，認為應該鬆綁。也有人建議政府放寬農損補助標準、定期舉辦美食比賽等。

陳金德表示，有關風災補助等問題，會與農委會討論，至於新農蓋農舍的問題，涉及《農發條例》，須從法律面去著手。但陳金德坦言放寬「這要很拚命。」因為光是農舍不要蓋在邊角，就忙得焦頭爛額，但他允諾，會再跟農委會研究。

陳金德指出，宜蘭縣是農業縣，農民最多，他的想法很簡單，就是要讓農民有錢可賺，種的菜、柚子、茶葉、稻子等，都要有好價錢可賣，相關公共設施縣府能補助的都會幫忙，會將農民的小事當成是政府的大事。

他也提及台北希望廣場，能讓各縣市的農民輪流去賣農產品，宜蘭也可考慮在羅東運動公園、冬山生態綠舟舉辦活動期間、中興文創園區等地，能於假日時讓農民販售自家生產的農產品。

陳金德表示，如今農地價值1坪少約5000元，農民財產縮水，讓農地有價值不是要賣田，而是農地價值變低讓農民難以向農會貸款，也影響到其他行業的發展。他表示，縣府會讓大家合法申請農舍，也希望鄉親能農地農用，新蓋農舍違章不改善，縣府也會拆除。

(中國時報)

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