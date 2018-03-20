經驗完勝教科書 老師傅懶得考

苗栗縣政府目前積極推動縣內眼鏡行成立驗光所，嚴格為縣民的視力做好把關。（李佳玲翻攝）

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中國時報
／綜合報導

驗光人員法2016年1月6日公布，其中第56條5項規定，公布10年期滿未取得執照公司商號，將不得進行驗光業務，政府大力推動成立驗光所，就是希望鼓勵線上從業人員考取驗光師執照，但對部分「老師傅」來說，儘管有10年落日條款，報考意願不高。

有業者指出，驗光人員法上路後，有10年落日條款，意即符合資格、尚未取得考試合格證書的業者，還不會受到相關處罰，不過對於資深的眼鏡行業者來說，無論是驗光師或是驗光生的部分考試科目較於嚴苛，例如低視力學等，對於從業數十年、熟悉實務操作的業者來說，難度較高。　新竹縣衛生局指出，驗光人員法上路後，也受醫事人員法管轄，若要成立驗光所，除了須擁有驗光師、驗光生的考試合格證書外，驗光室的大小、儀器、設備、建物資料等，也受法規限制，去年8月至今年3月以來，已有16家驗光所經過履勘合格。

取得驗光資格問題讓眼鏡行業者傷透腦筋，資深業者埋怨，驗光主要憑的是經驗，以他看過數以萬計的近視眼，深信不會輸給教科書，但如今年紀大了，也到了屆退之年，要再去考試就不必了。

也有業者認為，新竹地區出生率高，有視力問題的孩子不在少數，的確需要有合格證照的驗光師服務，一方面能避免爭議，也能讓民眾配眼鏡時更為放心。

(中國時報)

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