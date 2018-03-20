限量熊讚玩偶 杜鵑花季湊熱鬧

2018年03月20日 04:11 中國時報 柯伶穎 ／台北報導 ／台北報導

台北市政府觀光傳播局舉辦的「2018台北杜鵑花季」於3月14日正式登場，將持續到4月15日。台北市觀傳局也瞄準杜鵑花季期間，推出吉祥物熊讚大、中、小玩偶，還有搭配限定小花，要讓熊讚粉絲搶先預購。

台北杜鵑花季開跑，為期一個月透過舉辦音樂會、創意市集等系列活動，在城南中山堂、大安森林公園與台大校園展開。讓台北的杜鵑花，有朝一日也能像日本的櫻花，荷蘭的鬱金香揚名全球，吸引國內外更多觀光旅遊人潮，來台北一遊。

而在世大運中可愛指數破表的吉祥物熊讚娃娃，在賽會期間造成搶購銷售一空。現在搭配杜鵑花季再度推出大熊讚(800元)、中熊讚(600元)、小熊讚(350元)，限量各500隻，其中大、中偶更是外觀有小花版本，必須在台北市政府紀念品店現場預訂或網站預訂。觀傳局也提醒，4月1日也會參加杜鵑花千人野餐音樂會，歡迎粉絲同樂。

延續2017年首屆「台北杜鵑花季」，今年花季期間整合產業、文化、觀光等多面向進行行銷，在3月14日至4月15日這段時間內，到指定店家消費，並上網登錄消費滿百元發票就可以參加抽獎活動。

只要上2018台北杜鵑花季官網「商圈發票登錄抽機票」活動專區點選「我要參加登錄發票抽機票」，填寫抽獎資訊且完成登錄，即可參加。獎品包含有，台北─函館來回機票3張，台北─福岡來回機2張，台北─東京來回機票2張，台北─曼谷來回機票8張等，共15張。並於 4月19日以電腦隨機抽出，詳情可上2018台北杜鵑花季官網查詢。

(中國時報)