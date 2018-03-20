新北兒童卡 將隨辦隨領

2018年03月20日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北兒童持兒童卡搭乘捷運4折優惠1日實施，但新北市議會無黨團結聯盟黨團指出，新北市對年滿6歲還沒上小學兒童宣導不夠，領卡量不足，且遺失補卡竟要3周作業時間；交通局承諾，3月內完成系統整合，比照敬老卡隨辦隨領，也會加強宣導。

無黨聯盟總召蔡錦賢19日與黨團議員李翁月娥、金中玉與游輝宂召開記者指出，新北市兒童卡雖是市長朱立倫的德政，但卻因太過倉促，配套措施不夠完善，不夠便民。

蔡錦賢說，卡片主要透過學校發給6歲以上12歲以下兒童，但有不少年滿6歲兒童還沒入學，市府缺乏入幼兒園單位宣導，孩子權益受損，應加強宣導。

李翁月娥則說，兒童卡遺失機率相當高，但在區公所申辦兒童卡，流程竟然要長達3周，家長送件後，還得等3個禮拜後再跑一趟領卡，應比照比照敬老卡當場製發領卡。

金中玉與游輝宂則表示，這等待3周工作時間，學生上下學就會出問題，市府應該大力協助，黨團議員也會在預算給予大力支持。

交通局長王聲威說，在議員督促與市府努力下，已經將3周的工作時程縮短為3天，敬老卡與兒童卡系統需要重新整合，承諾3個月內達到隨辦隨發，避免民眾舟車勞頓。

教育局副局長蔣偉民說，目前卡片掛失要先填寫資料、繳費後，再透過學校轉交卡片公司，一來一往確實耗費時間，會再加強跨局處合作檢討流程，避免學生權益受損。

(中國時報)