宜縣30至39歲 免費健檢開放預約

2018年03月20日 04:11 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭縣30歲至39歲人口占14.42％，約有6萬多人，宜蘭縣政府衛生局針對該年齡層舉辦免費的「健康好Young整合性篩檢計畫」，每年分溪南、溪北區舉辦2場，今年首場是3月24日在羅東國中自強館辦理，民眾可以向戶籍地衛生所預約。

衛生局指出，30歲至39歲青年扮演著家庭經濟與精神支柱，每日在工作崗位忙碌，還得為家庭操勞，費心照顧長輩及關注子女教育，更應留意自己的健康，因此縣府自2014年舉辦「健康好Young整合性篩檢計畫」。

2014至2017年宜蘭縣已提供1.1萬餘人健康好Young整合性預防保健服務，檢查項目包括一般身體、心理、血液、尿液、胸部X光及子宮頸癌、口腔癌2大癌症篩檢，須攜帶身分證及健保卡。

第1場次針對溪南區，對象為2016、2017年未接受本計畫篩檢的30至39歲民眾，時間是24日是早上7時到上午11時，地點在羅東國中自強館辦理，為避免篩檢當天等候時間太久，將採時段分流安排受檢人數，民眾須以電話預約篩檢時段。

預約電話羅東鎮衛生所是03-9542321，五結鄉衛生所03-9501564，蘇澳鎮衛生所03-9962185，三星鄉衛生所03-9892227，冬山鄉衛生所03-9594772，衛生局03-9322634分機1312。

(中國時報)