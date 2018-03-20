桃捷工局掛牌 急診綠線機電標

2018年03月20日 04:11 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

市長鄭文燦因應捷運工程局成立喊出「三心六線、美好實現」，對桃園軌道工程信心滿滿，但326億元的綠線捷運機電標案已「卡關」近2個月，新官上任的捷工局長陳文德說，上回函文給工程會的內容未交代事情始末，將於本周再度發函敘明審標當天狀況，未來會遵照工程會指示辦理。

桃園捷運工程處19日正式揭牌成為一級單位捷運工程局，市長鄭文燦表示，象徵桃園未來進入軌道運輸時代，他也喊出「三心六線、美好實現」將以桃園、中壢和航空城3大都心，發展機場捷運、台鐵地下化、捷運綠線、中壢、八德和大溪3條延伸線。

鄭文燦說扣除964多億元的台鐵地下化，還要近2千億元，桃園市府約需負擔4成、約800億，以8至15年為完成時間，每年負擔比例不會超過50億元，符合財政負擔，他也期許口字型捷運往目字型路網邁進，嘉惠桃園160萬人口，他也大膽預估8年內桃園會突破260萬人，「不會輸給台北市！」

針對綠線捷運機電工程標案，因義大利安薩爾多團隊1月底在資格標審查時未填具「投標廠商聲明書」，公共工程委員會2天後回覆直指義商失去資格，近2個月仍無聲無息，讓對手德國西門子團隊不滿，直呼：「有鬼！」

捷工局長陳文德解釋，安薩爾多團隊當天投標廠商聲明書1到14的欄位未勾選，但廠商當下有表達願意當場勾，且所有該帶的印章都有帶來，上任以後發現過去沒有把當下狀況說明清楚，簡單隻字片語當然被工程會駁回，本周將把當時狀況還原，再度發函給工程會釐清，強調一定會遵照工程會這次的指示，加快速度辦理。

(中國時報)