申辦設計之都 騎跡團環島號召

2018年03月20日 04:11 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中市爭取申辦2022世界設計之都，產官學界紛以連署行動支持！台中市室內設計裝修商業同業公會與市府共同舉辦「活力室設~台中騎跡─自行車環島活動」，9天環島路程途中，邀請全國各縣市室內設計裝修商業同業公會連署獲支持。

都發局長王俊傑指出，導入設計不只是空間改造，更是思想改變，申辦世界設計之都是在城市發展中導入設計的重要過程；現在起即需不斷投入，未來才能產生改變。

台中市爭取申辦2022世界設計之都，在城市發展中導入設計重要過程，透過建立推動機制、製作國際投標文件及國內外行銷宣傳等，形塑城市美學特色，為城市升級及發展奠定根基，帶來龐大的文化及觀旅經濟產值，打造台中美學風貌。

都發局表示，該項自行車環島活動10日從市府開騎，象徵以台中市作為設計啟程的開始，路程約935公里；沿途經過彰化、雲林、嘉義市、台南、高雄、屏東、台東、花蓮、宜蘭、新北、基隆、台北、桃園、新竹縣市、苗栗等縣市，各縣市室內設計裝修商業同業公會連署響應「計之都在台中」理念。

大台中建築師公會理事長鄭明裕力挺申辦世界設計之都，強調能帶來城市翻轉，受益的絕對是台中，未來該公會將結合設計理念，推動建築法規再生，帶進「城市森林」概念，讓城市風貌改變。

(中國時報)