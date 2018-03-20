大埤酸菜爺爺 飄香德國、加拿大

2018年03月20日 04:11 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

74歲蘇石川用無毒農法種芥菜醃漬成酸菜，每年只種兩分地，年年賣到缺貨，不接受提早開桶的要求，吃不到就算，他的無毒酸菜隨著網路飄香到德國、加拿大，讓旅外遊子思念起台味，打國際電話下單。

蘇石川種無毒酸菜10年，一開始菜被蟲吃光，直到第3年才量產，他求質不求量，只種一到兩分地，社區居民幫忙栽種、收成、醃漬，品牌為「酸菜爺爺」。

蘇石川採低鹽醃漬法，每一葉芥菜削成薄片才能醃，開桶酸鹹剛度好也能生吃，與傳統的重鹽整顆醃不同。

無毒低鹽酸菜在開桶1個月內就會賣光，有人問他為何不多種？他覺得品質最要緊，流程達到標準才要出貨，不夠好不要出，吃不到就算。

有消費想提早嘗鮮，提議醃得不成熟沒關係，不好吃是他的事，蘇石川婉言「你的事就是我的事，不是你叫我開我就開。」

今年蘇石川接到1通國際電話，說人在德國看到他的酸菜很想吃，拜託他寄到台灣親戚家轉送。還有加拿大的台灣人拜託他把酸菜曬成乾，就能裝在托運行李上飛機。

蘇石川說，務農只要種對作物，知名度打得出去，好東西自已會說話，現在很多人認識他，好像看到他的臉就知道品質，也不問價錢。

蘇石川希望更多社區年輕人接棒，有心要學，他一定教，用心一定種得起來。今年他吸引到4個小二到小六的學童主動幫他包裝，還拿著到村裡兜售，結果問了20家，只有1個家長買1包，因為大埤是酸菜故鄉，家家戶戶幾乎都有。

(中國時報)