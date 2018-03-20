跟拍12年 他最懂花媽的心情

高雄市長陳菊的重要行程都是攝影官高嘉澤（中）隨行，用鏡頭寫歷史。（李義翻攝）

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中國時報
／高雄報導

原本應該是拿菜刀鍋鏟的手，意外拿起相機，成了高雄市長隨行攝影，是市府裡唯一近身觀察綠營4任高雄市長的人；其中，台灣唯一連任3屆民選市長的陳菊的喜怒哀樂，盡收眼裡也被忠實記錄。

服務警察替役時，市府需要一名俗稱攝影官的市長隨行攝影，高嘉澤回憶，同僚都說是每天無日無夜緊跟著市長的「屎缺」，沒有人願意，於是決定抽籤。當他抽中那支如同海軍陸戰的「籤王」時，同僚歡呼，還列隊歡送他。

高嘉澤向前輩請益，遇到媒體攝影大哥就開口問，實習2個月就硬著頭皮上陣。

笑容滿面，不多言的性格，很快獲得歷任市長肯定與信任，許多重要私密行程都指定他隨行，他笑說，因此見到許多大人物，也謹守分際，拍完就靠邊閃，大人說什麼都充耳不聞。

如果要他用一句話形容民進黨4任高雄市長，高嘉澤說，僅追隨2個月，謝長廷就北上接閣揆，感受不多；陳其邁年輕有衝勁；葉菊蘭則是位柔軟親和力十足的客家婦女。

至於追隨長達12年的陳菊，他說「很積極，1天當2天用」時間好像永遠不夠用，經常是透早出門，傍晚10時才回到官邸。

長年跟隨陳菊，高嘉澤也彷彿成了花媽心情溫度計，有時府內幕僚私下還要請教：「老闆今天的心情如何？」

高嘉澤還透露個小祕密：「市長最喜胖胖肉肉的孩子」，陳菊總是邊逗弄著邊笑說「跟我一樣」。

近12年，高嘉澤拍攝約30萬張陳菊與民眾的合影，收到陳菊親筆簽名照片都是既驚又喜，也許，這是陳菊能夠始終維持高人氣的原因。

(中國時報)

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